被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

新人創作歌手「Betty杯緹」日前翻唱夯團BTS 柾國（楨國）的solo單曲「Seven」，不僅獲本人關注，甚至在直播中公開播放且讚賞Betty杯緹的嗓音讓他印象深刻，而這位高顏值的新人也被起底。

外型甜美可愛的Betty杯緹年僅18歲，10月將發行首支出道創作單曲，自經營個人社群起即迅速累積不少粉絲，兼具中英韓三聲道的她，無論華語或韓語歌都能詮釋。她有扎實的古典音樂底子，在校主修小提琴，也擅長木吉他、電吉他和鋼琴，曾多次參與加拿大 當地音樂節的演出並廣受好評，深具實力的她，今年一舉考上加拿大音樂學院。

年初她翻唱韓女團NewJeans夯曲「Ditto」即湧入50萬次流量，近期翻唱柾國的solo單曲「Seven」，短短30秒片段竟獲得柾國本人關注，也在他個人的直播上回放聽了2次，還詢問有沒有完整版，更稱讚她有著很棒的音色。得知翻唱被偶像聽見的Betty杯緹表示受寵若驚，她分享：「有一個很好的朋友是柾國的鐵粉，在跟直播的時候突然驚喜地聽到我的cover，就立刻錄影下來跟我分享。當下收到這個訊息覺得不可思議！看到的時候手真的在抖！因為是剛起床的時候看到的，甚至以為是在做夢！」

柾國聽到Betty翻唱給予好評。 圖／截自YouTube／KPOP Frazi

Betty杯緹也感動說：「覺得很感謝也感到很幸運，柾國居然會看到我的影片，謝謝柾國用他的巨大影響力讓我這個小人類因此被很多人看到，也謝謝那些留言鼓勵我的人。」