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「攻其不備」本尊控訴養父母 珊卓布拉克可能也遭殃？

記者陳建嘉／即時報導
西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）
西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）

改編自真人實事、全球票房破3億美元還讓珊卓布拉克登上奧斯卡影后寶座的「攻其不備」，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他，只騙他簽下文件讓他們成為他的監護人，並靠他的名氣來發財，不過西恩卻堅決否認此事，現今更有支持麥可的粉絲批評珊卓布拉克，讓她意外受池魚之殃。

然則根據「Marca」等多家媒體報導，已有不少推特網友發聲，認為如果這個故事不是真的，那麼珊卓布拉克當年憑藉該片拿下的奧斯卡影后也該收回，但也有不少人力挺珊卓，認為如果她也無法完全知道這件事情的來龍去脈，那她也是被害者，更何況她從影多年，也早就憑藉「地心引力」等片證明她的演技實力。

西恩圖伊解釋，麥可到他們家時已經18歲，依法不能被收養，他和妻子只能當他的監護人，這絕對不是蒙騙他。至於會要他和他們簽下這些條款，也是因為美國大學體育協會要求有這個文件，才能讓麥可進入密西西比大學的美式足球隊，他們所有家人更沒有麥可宣稱的那麼多利潤，只有「攻其不備」這本書的作者將自己所得的一半分給他們，約為14000美元，麥可也有收到這筆錢，要是麥可希望終止監護人的合約，他們也願意，況且還是會向他18歲一樣的那麼愛他，儘管發生這件令人心碎的事。至於麥可早在2015年也表示「攻其不備」毀了他的人生，讓他往後的人生只能照著這部電影的人設走，看似想要與這部電影的一切完全切割。

「攻其不備」幫助珊卓布拉克坐擁全球3億美金票房，並拿下奧斯卡影后。(摘自X)
「攻其不備」幫助珊卓布拉克坐擁全球3億美金票房，並拿下奧斯卡影后。(摘自X)

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