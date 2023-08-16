「攻其不備」本尊控訴養父母 珊卓布拉克可能也遭殃？

西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）

改編自真人實事、全球票房破3億美元還讓珊卓布拉克登上奧斯卡 影后寶座的「攻其不備」，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球 界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他，只騙他簽下文件讓他們成為他的監護人，並靠他的名氣來發財，不過西恩卻堅決否認此事，現今更有支持麥可的粉絲批評珊卓布拉克，讓她意外受池魚之殃。

然則根據「Marca」等多家媒體報導，已有不少推特網友發聲，認為如果這個故事不是真的，那麼珊卓布拉克當年憑藉該片拿下的奧斯卡影后也該收回，但也有不少人力挺珊卓，認為如果她也無法完全知道這件事情的來龍去脈，那她也是被害者，更何況她從影多年，也早就憑藉「地心引力」等片證明她的演技實力。