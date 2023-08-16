「鬼家人」霸榜Netflix 光屁股許光漢全球吸粉

演員許光漢（右）在電影「關於我和鬼變成家人的那件事」中，全裸大跳歌曲「舞孃」，上架Netflix後再度引發熱議。（Netflix提供）

許光漢、林柏宏主演的動作喜劇片「關於我和鬼變成家人的那件事」日前上架Netflix 後，不到36小時登上香港、新加坡 和越南電影排行榜冠軍，讓外界打趣要幫許光漢的屁股登記成「全球公共財」。

「鬼家人」今年以新台幣3.63億元（約1137萬美金）票房稱霸台灣上半年華語電影冠軍，在亞太各國院線上映也有漂亮成績，本月10日上市上架Netflix。今天Netflix公布上周觀看排名，目前「鬼家人」榮登Netflix全球非英語電影排行榜第7名，持續刷新全球觀眾對於台灣電影想像，還有外媒以「無法預測的導演」稱呼，形容程偉豪在本片融合奇幻、動作喜劇、LGBT等各種豐富多元議題與類型的突破。

近期「鬼家人」觀片感想大量冒出，其中許光漢在電影裡因被林柏宏附身，在大庭廣眾下裸奔跳蔡依林「舞孃」的片段討論度爆棚，更有觀眾戲稱：「現在起，許光漢的屁股應該要登記成全球公共財了！」、「今天全世界都看到許光漢的屁股」。

對此許光漢透過劇組害羞表示：「拍攝當下專注在角色裡，所以沒有想太多，看到大家如此熱烈回應，非常感謝，也覺得值得了。」同時感謝全球觀眾願意一起感受電影中，這份很特別的人鬼情誼。

由演員許光漢（右）與林柏宏（左）主演的電影「關於我和鬼變成家人的那件事」。（Netflix提供）

林柏宏分享他最印象深刻回饋，是很多觀眾都在轉貼他在片中跳舞的橋段，用片中金句直呼：「不敢相信！那真的是我嗎？實在是有點害羞，但看到光漢跳舞，就覺得我的真的不算什麼，又更佩服他了。」

「鬼家人」不僅在票房、Netflix斬獲驚人成績，在國際影展 更收獲紐約亞洲影展、芝加哥亞洲躍動影展 、納沙泰爾國際奇幻影展，共3座票選觀眾獎。對於電影成功走出國際，導演程偉豪俏皮回應：「嘿！我拍電影就是要給很多觀眾看的，看過電影就是一家人，期待全球能有更多的觀眾能加入我們！」