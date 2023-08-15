「安心事件」後回不去了…黃心穎傳與新歡註冊結婚

黃心穎傳出已申請註冊結婚。（取材自微博）

TVB女藝人黃心穎2019年驚傳介入香港 歌手許志安與鄭秀文婚姻，兩人在計程車上激吻畫面流出，「安心事件」重創甜美形象，至今無法復出；去年黃心穎的新男友曝光，近期即傳出搶先舊愛馬國明註冊結婚，外界紛紛猜測可能是黃心穎已經懷孕。

黃心穎2019年被爆跟已婚的許志安在車廂激吻，兩人在車內十指緊扣，互動極為親密，而當時黃心穎已有穩定交往同為藝人的男友馬國明，雙雙偷吃畫面流出，震撼演藝圈。

醜聞被爆後黃心穎神隱多時，去年黃心穎的新男友意外曝光，當時世界盃 賽事正進行得如火如荼，DJ謝茜嘉曬出與老公及好友們一起看球，影片中可見黃心穎與男友Rubberband鼓手泥鯭（黎萬宏）同框。

黃心穎2019年爆出與許志安不倫戀後形象重挫，鄭秀文最後選擇原諒，許志安則回歸家庭並積極復出演藝圈；至於馬國明跟她分手後，2020年傳出與湯洛雯戀愛，2023年1月1日宣布訂婚喜訊。黃心穎今年2月無預警宣布將以歌手之姿回歸演藝圈，如今卻傳出她已悄悄登記結婚。