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61歲台女星16年沒性生活 靠這招吸引鮮肉追求

記者楊起鳳／即時報導
蔣黎麗(左)日前上陳鴻主持的「阿鴻的養生廚房」節目現場談養身。圖／陳鴻提供
蔣黎麗(左)日前上陳鴻主持的「阿鴻的養生廚房」節目現場談養身。圖／陳鴻提供

61歲昔日中視當家花旦、「花系列」資深女星蔣黎麗，曾和建築業富商林大德結婚，婚後育有2子，卻因為老公愛賭成性，加上夫妻性事不合，最後蔣黎麗在多次勸戒無用下，忍無可忍於2009年正式離婚，結束22年婚姻生活。她近日現身於陳鴻主持的廣播節目，花甲之年身材卻宛如少女，堅持不做醫美的她，靠著運動美成真人版芭比娃娃。

蔣黎麗曾在節目上自曝離婚原因，她和地產富商林大德結婚生子後，曾過上將近16年的無性生活，加上老公嗜賭成性，她曾為阻止老公豪賭，試過割腕、吃安眠藥和作勢從賭場跳樓等方式，希望對方能回心轉意，但老公的賭博嗜好沒因此改掉，她生第一胎的時候在舊金山待產，結果老公欠下近9千萬的賭債，讓她嚇到羊水破掉直接生產。第二胎說要戒賭，最終還是離不開賭場，讓她下定決心離婚。

離婚後她獲得巨額贍養費，扶持兩個兒子長大，如今蔣黎麗再露面已過耳順之年，卻依舊保養得宜，身材沒變，她說：「我50歲後開始愛上運動，堅持每天兩小時包括有氧瑜伽、腳底夾著樂樂球邊跳繩，都難不倒我，而且我只吃原型食物，以前個性易怒，現在沒有公主病，幾乎都是男朋友請吃飯，不花什麼錢錢買菜，生活崇尚簡約哲學。」

提到男朋友，蔣黎麗笑說：「不是甚麼男朋友啦，就是男的朋友，坦白說追我的人很多比我年輕，因為不敢讓她們知道我幾歲，怕幻想破滅。」蔣黎麗說她經過失敗婚姻後，看透婚姻，認為守住錢財比較重要。不會輕易接受另一段感情，且她喜歡年紀比她大的，因為她早睡早起沒辦法和年輕人去夜生活，老人在金錢方面比較不會計較，所以比較適合她。

她說目前很享受樂齡生活，兒子在紐約科技公司上班，她不會因為孩子長大而出現空窗期恐慌危機意識，平日運動不醫美，允許少許皺紋自然老去，她說：「因為靠填充反而適得其反，會變成麵包超人更不自然，內行人一看就知道，所以我不聽信醫美療程的推薦。」她也理財有道，表示自己擁有不動產就是最大的安全，堅持不玩股票當沖、不打牌賭博，花甲之年勇敢自信，穿著走少女系，一身粉紅現身宛若真人版芭比娃娃。

雖已花甲之年，蔣黎麗仍維持少女體態。本報資料照片
雖已花甲之年，蔣黎麗仍維持少女體態。本報資料照片

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