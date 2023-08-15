「白雪公主」又發狂言：白馬王子根本是變態跟蹤狂

瑞秋賽格勒（左）外型要扮演白雪公主，已經讓網友質疑，偏偏一堆言論又更惹經典卡通的影迷不滿。(摘自imdb)

迪士尼 重拍經典卡通的真人版「白雪公主」，還未上映已經引起一堆爭議，尤其女主角瑞秋賽格勒雖然擁有金球獎 影后的榮銜，一來屬拉丁裔、沒有原作中白如雪的膚色，早有不少網友覺得她資格不符，而她又愛強調新版有多麽符合新時代的「覺醒」、「進步」觀點，一直嫌棄動畫版的內容，讓經典卡通的粉絲愈來愈無法忍受。

瑞秋最具爭議的言論包括批評舊版卡通：「原版是1937年就上映，而且十分的明顯。」暗指內容陳舊、早就不合21世紀的觀點，她甚至如此形容：「有很大的焦點放在她的愛情故事，而且是和一位根本是變態跟蹤她的男人……真的很詭異，所以我們這次不這麼做了。」她坦言：「所有人都會對這部片的樣子有自己的假設，但它真的不是一個愛情故事，因此真的非常非常好。雖然我們有不一樣的呈現，可是因為裡面有個男演員，所以我猜大家還是會以為這是個愛情故事。」

網友反嗆：「一個虛構的奇幻愛情童話並沒有什麼不對。」更有人質疑：「當你的領銜主演稱故事的男主角是變態跟蹤者，為什麼還需要拍真人版的『白雪公主』？」在Ｘ上面有人如此寫道：「『白雪公主』就是一個愛情故事，但像是迪士尼現在拍的所有片子一樣，新版一定要『覺醒』、『進步』。」

影片來源：YouTube Variety