神似梁朝偉？ 于正力捧新人被質疑「炒作」 改口：愈看愈不像

梁永祺被拍到身穿便服，梳着古裝頭。(取材自微博)

素有「金牌監製」之稱的于正，曾捧紅包括楊冪 、趙麗穎、陳曉、吳謹言等一線演員，造星能力獲業內肯定。近日，于正又簽下一名年輕男藝人梁永祺，還稱他樣貌神似影帝梁朝偉 ，引來不少質疑。過不久，于正改口，「那只是我個人感覺，現在愈看愈不像。」

香港 01報導，近日有網友捕捉到梁永祺的生圖照片，從曝光的照片可見，梁永祺身穿便服，頭上梳着古裝髮型，應該是趕着開工拍攝。在網友零修圖鏡頭下，可見他五官長得精緻，特別是一雙眼睛又圓又大。

對於梁永祺的外型，于正先前回覆網友留言時，曾配上梁永祺一張眼神憂鬱的酷帥照片，他寫道，「不像你說的這些人吧，難道不像梁朝偉？」言下之意覺得他神似梁朝偉。

但大部分網友不認同他的說法，表示梁永祺根本不像梁朝偉，因為梁朝偉眼睛沒那麼大，且散發著憂鬱氣息，兩人差別很大。還有不少網友說，梁永祺比較像男星朱一龍，因為兩人都是屬於長臉。