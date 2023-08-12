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程瀟被控小三不是第一次 被傳秘戀王一博、杜江不倫戀

編輯蔡欣妤／即時報導
有著「人間芭比」封號的前宇宙少女成員程瀟。圖／程瀟IG
有著「人間芭比」封號的前宇宙少女成員程瀟。圖／程瀟IG

有著「人間芭比」封號的前宇宙少女成員程瀟，日前被爆是梁朝偉小三，對方還為她在日本置產，兩人還有私生子。對此謠言「正宮」劉嘉玲在個人IG限動分享外出慢跑自拍，並寫下：「黃昏、驟雨之後慢跑，一路上可以清晰的聞到淡淡的青草、花香和泥土味」絲毫未受緋聞影響。程瀟則在第一時間透過工作室回應：「假得離譜」，嚴正闢謠。

外型甜美的程瀟自五歲開始學舞，跳舞超過十年。早期她以韓團宇宙少女成員身分出道，後轉戰中國戲劇、主持界受到好評。2018年曾擔任《偶像練習生》舞蹈導師、2020年曾與許凱主演都市愛情甜寵劇《你微笑時很美》，知名度再度提升。之後在《少年之名》、《了不起舞社》也展現專業面貌圈了不少粉絲。程瀟在今年三月因合約到期宣布退出宇宙少女。

事實上，有著精緻五官、火辣身材的程瀟曾傳過不少緋聞，過去就曾被網友質疑與同公司的王一博秘戀，指出兩人年齡、興趣相仿，也有同款服飾，懷疑兩人在偷偷交往，不過王一博則透過工作室表明自己單身。另外，程瀟也被亂傳介入《爸爸去哪兒5》演員杜江婚姻。對此，杜江與太太霍思燕都嚴正否認並怒批造謠者要付法律責任，程瀟則在微博回應：「再瞎掰，我這一爪子立馬拍在你臉上。」

緋聞 芭比 梁朝偉

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