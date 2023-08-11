我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？

川普推翻大選案首次聽證 法官裁定：禁止公開敏感證據

真的假的？ 趙麗穎兩張自拍照藏密碼 68萬網友燒腦

娛樂新聞組／即時報導
趙麗穎賣萌的照片隱藏密碼？（取材自微博）
趙麗穎賣萌的照片隱藏密碼？（取材自微博）

中國流量女星趙麗穎不時在微博分享生活點滴，回饋粉絲支持；近日她發了兩張自拍照，被指隱藏著四字密碼，「聰明人可以用1分鐘解開謎題」，引來68萬人反覆研究，人數不斷上升，還登上熱搜。

趙麗穎在微博最新上傳的照片，她穿著粉紫色的吊帶裙對著鏡子自拍，第一張照片手托臉頰，沒有太多表情，第二張照片則嘟起嘴唇賣萌；由於有網友成功突破盲腸，找出趙麗穎在相中的隱藏密碼，馬上引來大批網友亂入，希望可以找出相中隱藏的四個字。

其實要洞悉玄機，還要配合趙麗穎文案中的「O.o」符號，原來這是最新的網絡潮語，來自網紅「伯恩山」的可愛狗狗貼文「你說愛我？尊嘟假嘟」，不過仍然有不少網友看不明白。

香港01報導，網絡潮語「O.O」代表「真的」，「o.o」代表「假的」，「O.o」組成了「真的假的」，取其諧音「尊嘟假嘟」，而趙麗穎發相隱藏的密碼，正是「尊嘟假嘟」，讓無數網友死了不少腦細胞。

趙麗穎不久前才曬出與4歲兒子的合照，近日她受訪也罕見提到兒子；她表示，自己當媽媽後，變得更有耐心，還說自己不會成為「虎媽」。

趙麗穎賣萌的照片隱藏密碼？（取材自微博）
趙麗穎賣萌的照片隱藏密碼？（取材自微博）

趙麗穎 微博 香港

上一則

中國第一美胸曬牽手照 撒狗糧復合

下一則

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

延伸閱讀

中國第一美胸曬牽手照 撒狗糧復合

中國第一美胸曬牽手照 撒狗糧復合
吳鎮宇兒子費曼宣布退出微博 自曝「有病」…精神和肉體都累了

吳鎮宇兒子費曼宣布退出微博 自曝「有病」…精神和肉體都累了
趙麗穎罕見談兒子 自爆不當虎媽

趙麗穎罕見談兒子 自爆不當虎媽
趙麗穎首談兒子 被問會不會當虎媽？她這麼回答…

趙麗穎首談兒子 被問會不會當虎媽？她這麼回答…

熱門新聞

李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
導演王晶(左三)領著眾演員亮相。(取材自微博)

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

2023-08-06 08:00
Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
王祖賢曬自拍照。圖／摘自冰糖賢璐迷微博

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

2023-08-08 15:00
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
哪種血型最長壽？第一名比最後一名平均多活25歲

哪種血型最長壽？第一名比最後一名平均多活25歲