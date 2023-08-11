真的假的？ 趙麗穎兩張自拍照藏密碼 68萬網友燒腦

趙麗穎賣萌的照片隱藏密碼？（取材自微博）

中國流量女星趙麗穎 不時在微博 分享生活點滴，回饋粉絲支持；近日她發了兩張自拍照，被指隱藏著四字密碼，「聰明人可以用1分鐘解開謎題」，引來68萬人反覆研究，人數不斷上升，還登上熱搜。

趙麗穎在微博最新上傳的照片，她穿著粉紫色的吊帶裙對著鏡子自拍，第一張照片手托臉頰，沒有太多表情，第二張照片則嘟起嘴唇賣萌；由於有網友成功突破盲腸，找出趙麗穎在相中的隱藏密碼，馬上引來大批網友亂入，希望可以找出相中隱藏的四個字。

其實要洞悉玄機，還要配合趙麗穎文案中的「O.o」符號，原來這是最新的網絡潮語，來自網紅「伯恩山」的可愛狗狗貼文「你說愛我？尊嘟假嘟」，不過仍然有不少網友看不明白。

據香港 01報導，網絡潮語「O.O」代表「真的」，「o.o」代表「假的」，「O.o」組成了「真的假的」，取其諧音「尊嘟假嘟」，而趙麗穎發相隱藏的密碼，正是「尊嘟假嘟」，讓無數網友死了不少腦細胞。