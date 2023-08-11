合作麻衣、Melody全離婚 沈玉琳婚姻觀念改變了

沈玉琳支持藝人好友們做自己。圖／NOWnews提供

沈玉琳11日錄郭子乾主持的「鄉民大學問」，正巧他曾合作的麻衣已經正式結束和王泉仁的婚姻關係，主持搭檔Melody也剛歷經婚變，沈玉琳感嘆：「我現在認為結婚未必美好，離婚也不是壞事。」

沈玉琳過去是麻衣節目的製作人，這些年看她成為單親媽媽，有感婚姻經營不易。「像我就會經常製造新鮮感，要我倒垃圾我也會去倒。我老婆有需求，我也要去做，並且關心她的感受。」

他感嘆男生不能說自己外面賺錢很難，就耍大男人，畢竟女生「又不是要塑膠做的」。沈玉琳相信麻衣要離婚肯定有她的理由，「以前我不贊成婚前協議，但這幾年看下來，覺得醜話說在前頭也不錯」。

另一位主持搭檔于美人決定參選，向手邊節目告假，要暫別演藝圈一陣子。沈玉琳大力支持，透露當于美人開放政治獻金時，他也出了一份力。下個月于美人還要辦募款餐會，他也有意願去幫好友站台，就等于美人開口邀約。

「因為這次美人姐這次沒有政黨包袱，反而可以做自己，不會成為政黨的投票 圖章，是真的對百姓有幫助，所以我支持她。」沈玉琳認為，沒有政黨色彩，對藝人來說很好，不會被貼上標籤。至於兩人合作的節目，他強調于美人沒有請辭，笑說：「但也不能說希望她趕快回來，因為回來感覺就代表選不上。」

至於傳出酒駕的馬國畢，沈玉琳和郭子乾異口同聲說「就是不對」，再次強調「酒架零容忍」。

沈玉琳平時比較關注政治新聞，私下回家不看綜藝節目，最喜歡的是政論節目，因此對政經大小事都十分了解，但卻從沒想過要跟余天一樣從政，因為自己錢來才幹，精算過收入，當藝人還是賺得比較大。

前幾年沈玉琳曾主持網路節目全台走透透，訪完各縣市長候選人，沈玉琳說:「政治人物根本就像藝人，私下不分黨派很好相處，但在檯面上就得把對方罵得像殺父仇人，扮演另外一種人。」