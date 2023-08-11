我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人省錢少買 三種食品銷售大減

密西根女子超市買菠菜 打開包裝驚見活青蛙

確定了？布裘即將正式離婚 傳裘莉為這原因放棄掙扎

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被傳已達成協議，很快就要正式離婚。（路透資料照片）
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被傳已達成協議，很快就要正式離婚。（路透資料照片）

好萊塢最受矚目、僵持最久的離婚大戰，終於將到了塵埃落定的時候？根據美國八卦刊物報導，布萊德彼特與安琪莉娜裘莉鬧了快滿7年的婚變，總算要進入尾聲，雙方已經談妥離婚協議，即將正式離異，過去幾年布裘為了爭奪孩子的監護權與共有財產的分配，你來我往，幾度相持不下，裘莉甚至還想把布萊德彼特塑造成會家暴的惡劣父親，讓原本都不打算出狠招的他也還以顏色，反控她惡意私賣兩人的法國酒莊股權給俄羅斯的寡頭集團，而現在，一切恩怨都要畫下句點。

美國「In Touch」周刊報導，最後的結果應是布萊德彼特能完整保有法國酒莊與城堡，雖然可能要付給裘莉方面2億5000萬美元的賠償，而裘莉除了拿錢吐出法國酒莊的控制權外，可以得到3個和布萊德彼特所生的未成年小孩完整監護權，布萊德彼特享有探視權，對此布萊德彼特還是跟友人表示自己贏得大勝利，因為過去這些年的紛擾，浪費了太多可以跟小孩子相處的時間，他很開心現在還有機會能重新建立一些新的關係，況且他深愛的法國城堡與酒莊，現在都是他自己的，「In Touch」稱他馬上就把小女友伊妮絲迪拉蒙帶過去度假，心情相當愉悅，那兒果然是最能讓他感到開心的所在。

意志堅決又不怕使出毒招的裘莉，為何這次願意妥協，則是有不得不的理由，原來「In Touch」透露多年下來這些法律訴訟的費用也是筆可觀的數字，再打下去她有能會破產，她也沒辦法不面對現實，因此其他關於離婚財產分配的官司，她應該也會接受協調，不會再繼續鬧下去。如此一來，她和布萊德彼特、小孩們，各自都能開始進入人生的新階段，不會再被這件煩人的事給拖累一輩子。

安琪莉娜裘莉傳終於願意放手，同意離婚協議的內容。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉傳終於願意放手，同意離婚協議的內容。（路透資料照片）
布萊德彼特（左）與小女友伊妮絲迪拉蒙戀情仍甜蜜，很早就被稱已訂婚。圖／摘自Lif...
布萊德彼特（左）與小女友伊妮絲迪拉蒙戀情仍甜蜜，很早就被稱已訂婚。圖／摘自Life & Style

布萊德彼特 裘莉 家暴

上一則

夏克立換打「溫情牌」 喊話網友：不要攻擊黃嘉千

延伸閱讀

女網友接連被丟包 心理師：網路交友常衍生性侵、離婚

女網友接連被丟包 心理師：網路交友常衍生性侵、離婚
離婚最後協議隔1年完成 何如芸樂喊：得到完全解放

離婚最後協議隔1年完成 何如芸樂喊：得到完全解放
再拖4年才離婚？裘莉被揭小心機

再拖4年才離婚？裘莉被揭小心機
再拖4年才離婚？布萊德彼特友人揭露裘莉真正的心機

再拖4年才離婚？布萊德彼特友人揭露裘莉真正的心機

熱門新聞

李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
導演王晶(左三)領著眾演員亮相。(取材自微博)

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

2023-08-06 08:00
Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
王祖賢曬自拍照。圖／摘自冰糖賢璐迷微博

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

2023-08-08 15:00
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41

超人氣

更多 >
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科
誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道