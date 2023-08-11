確定了？布裘即將正式離婚 傳裘莉為這原因放棄掙扎

布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被傳已達成協議，很快就要正式離婚。（路透資料照片）

好萊塢最受矚目、僵持最久的離婚大戰，終於將到了塵埃落定的時候？根據美國八卦刊物報導，布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 鬧了快滿7年的婚變，總算要進入尾聲，雙方已經談妥離婚協議，即將正式離異，過去幾年布裘為了爭奪孩子的監護權與共有財產的分配，你來我往，幾度相持不下，裘莉甚至還想把布萊德彼特塑造成會家暴 的惡劣父親，讓原本都不打算出狠招的他也還以顏色，反控她惡意私賣兩人的法國酒莊股權給俄羅斯的寡頭集團，而現在，一切恩怨都要畫下句點。

美國「In Touch」周刊報導，最後的結果應是布萊德彼特能完整保有法國酒莊與城堡，雖然可能要付給裘莉方面2億5000萬美元的賠償，而裘莉除了拿錢吐出法國酒莊的控制權外，可以得到3個和布萊德彼特所生的未成年小孩完整監護權，布萊德彼特享有探視權，對此布萊德彼特還是跟友人表示自己贏得大勝利，因為過去這些年的紛擾，浪費了太多可以跟小孩子相處的時間，他很開心現在還有機會能重新建立一些新的關係，況且他深愛的法國城堡與酒莊，現在都是他自己的，「In Touch」稱他馬上就把小女友伊妮絲迪拉蒙帶過去度假，心情相當愉悅，那兒果然是最能讓他感到開心的所在。