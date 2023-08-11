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社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

李玟生前飆罵「一分錢都沒給」音檔曝光 二姊火大喊告

記者梅衍儂／即時報導
李思林（左）是李玟親二姊。圖／摘自微博
李思林（左）是李玟親二姊。圖／摘自微博

天后李玟上月5日逝世，享年48歲。她走後流言仍不停息，近來網上有許多攻擊家屬的言論，甚至瘋傳一音檔，疑似是李玟抱怨家人，她以廣東話說：「沒人理，從早到晚都在抱怨，這裡現在是我給錢的，6位數，妳以為很便宜啊，這裡是香港其中一個高級住宅啊，高端的，某CEO都住這，不是所有人都給得起，她們一分錢都沒給過。」掀起歌迷關注，還登上了熱搜。

不過李玟的二姊李思林也決定反擊，今（11日）委請律師發表聲明如下：

1.自李小姐的妹妹李玟小姐(Miss CoCo Lee)(“CoCo Lee“)於2023年7月5日去世至今，李小姐和家人收到大量的親友、歌迷和影迷等的問候及對CoCo Lee表達的敬意和緬懷，李小姐和家人銘感至深，謹致謝意。

2.然而，各媒體和電子平台也有發表或刊載一些不真實，甚至對李小姐及其家人構成誹謗的言論。就此，李小姐會搜證及存證，並保留對進行誹謗者、發佈或刊載誹謗言論之媒體和電子平台等，採取法律行動之各項權利。

3.李小姐希望各媒體和電子平台，就有人發佈對CoCo Lee和其人的言論進行合理審視，不要發佈或刊載不真實或構成誹謗之言論，已發佈或刊載者，則應立刻全部刪除。

李思林委請律師發出嚴正聲明。圖／摘自臉書
李思林委請律師發出嚴正聲明。圖／摘自臉書

李玟 香港 CEO

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