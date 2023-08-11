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故鄉夏威夷野火肆虐 「水行俠」傑森摩莫亞表心痛

中央社洛杉磯10日綜合外電報導
「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在他的Instagram上分享有關茂宜島野火的影片與訊息，表達心痛。（美聯社）
「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在他的Instagram上分享有關茂宜島野火的影片與訊息，表達心痛。（美聯社）

好萊塢電影「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在他的Instagram帳號上，分享有關夏威夷茂宜島野火的影片與訊息，並且表達心痛。這場火災已奪走數十條人命，並夷平一座歷史小鎮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，傑森摩莫亞轉發夏威夷族非營利組織ʻĀina Momona的訊息，並寫道：「我們為最近受到茂宜島（Maui）野火影響的朋友和夥伴感到悲痛欲絕。」

傑森摩莫亞出生於夏威夷州檀香山，父親擁有夏威夷原住民血統。他還轉發有關協助民眾找尋親友的訊息，也建議民眾目前不要預訂當地的飯店，並分享捐款訊息。

來自“Āina Momona的發文寫道：「美國飯店業協會（American Hotel & Lodging Association）和夏威夷飯店聯盟（Hawaii Hotel Alliance）目前正在與夏威夷其他地區的飯店合作，為流離失所的居民提供住宿。以協助生還者為優先要務。」

夏傑森摩莫亞以DC漫畫超級英雄電影「水行俠」（Aquaman）及影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）聞名。除了關心故鄉夏威夷，他也曾疾呼世人保護海洋。

夏威夷州 原住民 好萊塢

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