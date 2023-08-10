男友涉泰國洗錢 錢帥君昔為「30杯飲料」和前東家鬧翻

錢帥君男友遭捕她的動態很受矚目。圖／摘自IG

42歲名模錢帥君近年來淡出演藝圈，近期因郭姓富商男友涉嫌洗錢、地下匯兌非法獲利超過上億元，她的動向再度受到矚目，今年7月底男友在泰國 遭逮，10日遣返 台灣，但她仍關閉所有社交軟體不讀不回，據了解，她依然住在3.6億（約1133萬美元）豪宅中，與家人過著低調與世隔絕的生活。

錢帥君當年曾與殷琦、陳思宓等組女團J.A.M，也曾演過「魔女18號」、「就想賴著妳」等戲劇，不過，當年女團早已解，她在演藝事業上多半以通告、活動為主，直到2018年被爆秘戀富商男友，對於外界好奇的感情世界，她總是三緘其口，從未真正對外回應過。

男友傳出涉嫌洗錢新聞後，錢帥君也開始與外界斷聯，據傳，連親友的訊息也不讀不回，過去她的名媛姑姑錢德月每年過生日，總會看到她的身影，但今年錢德月生日照中卻未見她赴會；以往錢帥君在親友眼中，是個性格直爽的人，當年就曾和有16年情誼的老東家伊林為了「30杯飲料」鬧翻，當時她為了幫弟弟的飲料店衝人氣，請前東家喝30杯飲料，但事後她發現社交網站只出現2個讚，讓她氣得直言：「拿人手短，大家白吃白喝！」並直言：「天下沒有白吃的午餐」，而伊林主管也解釋當初錢帥君並沒有說清楚，雙方就這樣不歡而散，而現在男友的事，她更直接人間蒸發，完全與外界斷聯。