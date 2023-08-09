曾被爆婚史… 「大滿貫視后」殷桃有新戀情？ 疑同居神秘男

殷桃曬出健身照，展示馬甲線。(取材自微博)

去年才以熱播劇「人世間」拿下多個獎項、人氣再漲一波的大陸藝人殷桃，近日被八卦 媒體爆出疑似和神秘男子同居，新戀情傳聞引發網友關注。

綜合媒體報導，殷桃的司機日前開著她的車前往機場，接了一位黑衣男子回到殷桃居住的小區。隔天，殷桃和該男子一同走出小區，前往殷桃另一個家。兩人邊走邊聊，殷桃還親暱地將胳膊搭在了神秘男的肩膀上。

據悉，43歲的殷桃在娛樂圈多年，代表作包括「雞毛飛上天」、「楊貴妃秘史」、「幸福像花兒一樣」、「搭錯車」等影視劇。去年，她在「人世間」中演出命運多舛的女主角鄭娟，不僅獲得高度關注，並一舉奪得金鷹獎女主角，讓她成為電視劇飛天、白玉蘭、金鷹三大獎的大滿貫視后。

不過，殷桃的事業發展順利，但感情生活卻頗為坎坷。2011年10月，一則爆炸性的「殷桃前夫受審」新聞曝光，將她一樁鮮為人知的婚史披露曝光。