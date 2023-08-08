哈利、梅根與貝克漢夫妻失和 都是梅根的錯？

梅根（左）被稱刻意毀掉哈利王子和名流夫妻的友誼。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 近日被爆出與英國高知名度的貝克漢一家鬧翻，當初大衛貝克漢與妻子維多莉亞還有受邀出席哈利和梅根的婚禮，後來彼此交情急速惡化，最近則是傳出梅根懷疑維多莉亞私自對媒體洩露關於她和哈利的隱私，踩到她的紅線，維多莉亞也不甘心被安這個罪名，因此雙方間的情誼將至谷底，暫時不可能再回復以往。

一如各方預料，當事人的兩對夫妻，都不會對外發表聲明，一切都只由外人自行解讀。而英國「太陽報」引述向來對沒跟極不友善的皇室專書作者湯姆鮑爾 的說法，自然都是梅根自己的問題，湯姆稱梅根擔心哈利和貝克漢走得近，有些活動也邀對方站台，到時候恐怕會讓她在媒體的版面被擠壓，甚至遭到貝克漢搶風頭。

再者，梅根希望能拿到自己有經營時尚品牌的維多莉亞免費奉送服裝與配飾，卻怎樣都要不到，心裡也不爽，因此愈看哈利和貝克漢稱兄道弟就愈看不順眼，設法讓哈利切割與貝克漢一家的情誼。

湯姆鮑爾更指梅根以為，自己只要學維多莉亞經營在媒體形象上的那一套，就能夠在英國人氣爆棚、大受歡迎，可是這樣也不能跟他們家走太近，免得被發現都在效法他們家的作風。

湯姆鮑爾稱沒跟刻意搞手腳，包括雖然邀請貝克漢夫婦來參觀婚禮，卻沒留他們下來吃婚宴，而婚宴上還不乏好萊塢的嘉賓，其實並不是他們的朋友，讓貝克漢夫婦更覺得遭羞辱。