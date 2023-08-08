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「慾望城市」之「大人物」性侵風暴後首受訪 認了外遇

記者蘇詠智／即時報導
「大人物」克里斯諾斯被數位女子控性侵，一年多後受訪表示自己沒有犯罪，只有出軌。（路透資料照片）
「大人物」克里斯諾斯被數位女子控性侵，一年多後受訪表示自己沒有犯罪，只有出軌。（路透資料照片）

超過一年半前爆發的「慾望城市」之「大人物」克里斯諾斯被控性侵數名女子風暴，目前看來似乎漸漸平息，他也能開始再接到一些活動的邀約，雖然戲劇演出完全停擺，他針對此事首度接受「今日美國」的訪問，重申自己的行為沒有犯法，跟那些女子都是合意性交。

雖然克里斯諾斯承認自己確實出軌，但他說那絕對不是犯罪，他也講了一句類似之前巨星爆發婚外情的對白：「你一直給自己同樣的藉口：反正很多男人都這麼做過。」

克里斯沒有避諱曾經背叛妻子：「你給了自己一堆藉口，而且性愛確實很有樂趣。你覺得沒有傷害到任何人，也不會有誰知道這件事，然後突然之間大家都想跟你上床，就會感到以後不會再有這種機會了。」

因此他放縱自己去做了，但他不接受這樣的行為被稱是「犯下性侵罪」，強調自己沒有被起訴，沒有審判也沒被定罪。他之所以不想對外談及此事，是因為只要講了，就會有八卦小報抓住其中一兩點斷章取義、甚至歪曲炒作，他不希望自己的小孩看到這些誤導的內容。

據稱「慾望城市」昔日夥伴們在他鬧出醜聞後都跟他切割、保持距離，他不承認有這情形，哪怕他的角色在該劇續篇「慾望城市：華麗下半場」已被賜死，應該也沒有機會再回去露臉。

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