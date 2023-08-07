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關曉彤登台遭偷拍裙底 急按裙子竟被酸「愛穿又要扭捏」

娛樂新聞組／即時報導
關曉彤發現有人偷拍時，急忙緊按裙子。(視頻截圖)
關曉彤發現有人偷拍時，急忙緊按裙子。(視頻截圖)

大陸藝人關曉彤以甜美外型和逆天長腿打響名號，出道後圈粉無數，被封為「第一美腿」。近日，她穿著俏麗短裙參加商演活動，沒想到被台下多名男子偷拍裙底風光，她嚇得急忙按緊裙子，場面一度尷尬。

香港01報導，25歲的關曉彤是童星出身，曾演過多部膾炙人口影視劇，包括「二十不惑」系列，加上她是偶像男星鹿晗的女友，知名度很高。不過人紅是非多，關曉彤近日參加商演活動，大秀白皙長腿，沒想到有多名男子在台下明目張膽用手機大拍她的長腿和裙底春光。

關曉彤發現後，急忙緊按裙子並往下蹲，想不到反被酸「又愛穿又要侷促扭捏」，也有人說「直接用眼睛偷看不會留下證據」。

關曉彤在台上努力維持笑容，並按著裙子避免走光，這個舉動被網友拍片放上小紅書，並指她「又愛穿又要侷促扭捏」、「這樣穿就預了被拍」、「不會穿打底褲嗎？」，將責任反推到關曉彤身上。猖狂無理行徑，惹怒不少粉絲。

據悉，女星遭偷拍裙底事件不只一件，曾在「紅樓夢」中演出林黛玉打開知名度的蔣夢婕，今年4月間也傳出被偷拍裙底，並遭到勒索，警方接報後拘捕一名疑犯。但偷拍影片據報遭到外流，在部分平台上已有過百萬的瀏覽量。

不過，蔣夢婕還是勇敢站出來，她說，作為公眾人物，她這次站出來希望可以讓更多的人關注到這類惡性事件，也希望遭受類似傷害的朋友不要害怕，也不要羞於抗爭，被偷拍並不是自己的錯，人生不應該因為這種事情而受到影響。

關曉彤的美腿是圈內公認的。(取材自微博)
關曉彤的美腿是圈內公認的。(取材自微博)

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