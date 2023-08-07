張震嶽衝浪聽到尖叫 勇救溺水者…做CPR影像曝光

歌手張震嶽（左）到新北市萬里沙灘衝浪時，發現李姓男子溺水，接手在做CPR急救。（記者邱瑞杰／翻攝）

歌手張震嶽今天到新北市萬里沙灘衝浪時，發現李姓男子溺水被救上岸。他說，奔赴到現場已有人在做心肺復甦術（CPR），後來由他接手，直到消防人員到達。張震嶽觀察今天浪況，認為不適合戲水，不幸發生憾事。

50多歲李男今天和太太、妹妹、弟媳和4名未成年子女，前往萬里沙灘戲水。李男疑在推送坐在橡皮艇上的2名小孩下水途中，被海浪沖離橡皮艇，並在距岸約10公尺處溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。

張震嶽事後在臉書 貼文，說事發時他在現場，下午1時多正在等浪，聽到女性尖叫聲，回頭望看到有人躺著，有人蹲著，感覺不妙 ，立馬衝上岸奔過去。當時已有名男子在做CPR，有名女子蹲在一旁哭泣，旁邊孩子也不知所措。

張震嶽說，後來他接手按壓李男胸部，過程中已感覺不到心跳脈搏。消防人員和救護車很快就來到，大夥合力把李男搬上擔架送醫。