再拖4年才離婚？布萊德彼特友人揭露裘莉真正的心機

布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被指還要再拖4年才能確定離婚。（路透）

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的婚變，鬧到現在快要滿7年，已經是好萊塢史上糾纏最久、最曠日費時的離婚之一，但根據布萊德彼特友人的說法，裘莉還想再拖下去，沒有那麼快要跟布萊德彼特分道揚鑣。據傳她的真正目的，是拖到和布萊德彼特所生的雙胞胎子女諾克斯、薇薇安都滿18歲、法定成年，就不用再去吵監護權的問題。

說到底，監護權一直是裘莉千方百計要阻攔布萊德彼特的關鍵，他合理的提出父母共同監護，她就是執意不要，只願意獨自取得監護權、給他探視權。當外界視她為離婚戰裡的「壞人」、「反派」，她就刻意要把布萊德彼特塑造成會酒醉失控家暴 、還會動小孩動粗的人，合理化自己打死不願意跟他分享監護權的原因，此案FBI已因證據不足而撤案，裘莉就是要再把它鬧上檯面，除了破壞布萊德的公眾形象、增加自己的勝算外，外界很難得知究竟有沒有發生她一直記恨在心的這件「家暴事件」。

再怎麼樣，一般夫妻離異，法庭多半會為了孩子們身心健全發展，判給父母共同監護權，裘莉就是認為自己掌控小孩的生活，比有可能要放他們去跟父親相處好，打死不退讓，既然法庭不會都按照她的意思來，她就想辦法拖到小孩都成年、不需要爸媽監護的那一天，反正現在他們都跟她住，只是偶爾才能跟布萊德彼特相處，她想影響他們的想法，絕對比布萊德彼特容易很多。