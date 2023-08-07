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再拖4年才離婚？布萊德彼特友人揭露裘莉真正的心機

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被指還要再拖4年才能確定離婚。（路透）
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉被指還要再拖4年才能確定離婚。（路透）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的婚變，鬧到現在快要滿7年，已經是好萊塢史上糾纏最久、最曠日費時的離婚之一，但根據布萊德彼特友人的說法，裘莉還想再拖下去，沒有那麼快要跟布萊德彼特分道揚鑣。據傳她的真正目的，是拖到和布萊德彼特所生的雙胞胎子女諾克斯、薇薇安都滿18歲、法定成年，就不用再去吵監護權的問題。

說到底，監護權一直是裘莉千方百計要阻攔布萊德彼特的關鍵，他合理的提出父母共同監護，她就是執意不要，只願意獨自取得監護權、給他探視權。當外界視她為離婚戰裡的「壞人」、「反派」，她就刻意要把布萊德彼特塑造成會酒醉失控家暴、還會動小孩動粗的人，合理化自己打死不願意跟他分享監護權的原因，此案FBI已因證據不足而撤案，裘莉就是要再把它鬧上檯面，除了破壞布萊德的公眾形象、增加自己的勝算外，外界很難得知究竟有沒有發生她一直記恨在心的這件「家暴事件」。

再怎麼樣，一般夫妻離異，法庭多半會為了孩子們身心健全發展，判給父母共同監護權，裘莉就是認為自己掌控小孩的生活，比有可能要放他們去跟父親相處好，打死不退讓，既然法庭不會都按照她的意思來，她就想辦法拖到小孩都成年、不需要爸媽監護的那一天，反正現在他們都跟她住，只是偶爾才能跟布萊德彼特相處，她想影響他們的想法，絕對比布萊德彼特容易很多。

歐美一堆八卦刊物報導過布裘婚變這7年來孩子們的想法變化，幾位養子女可想而知的都站在裘莉這邊，布裘親生的子女們，卻沒有外界以為的討厭他，跟他處得其實比大家預期的要好，或許因此讓裘莉更氣在心裡，她的親生大女兒喜蘿據傳早就勸她趕快放手，讓她和父親都能各自開始新的生活，她仍然不願意。據傳布裘離婚戰打到現在，布萊德彼特光律師費已經砸了1400萬美元，裘莉付出的恐怕也不會更少，兩人本來在財產上就有高低，布萊德彼特目前身家仍高達4億2000萬美元，裘莉比他足足少了3億美元，還要花上大把養小孩的支出，這是她自己心甘情願，也沒辦法怨天尤人。

安琪莉娜裘莉（左三）被傳要拖到雙胞胎諾克斯（右一）、薇薇安（右三）都滿18歲以後...
安琪莉娜裘莉（左三）被傳要拖到雙胞胎諾克斯（右一）、薇薇安（右三）都滿18歲以後才要離婚。（路透）

布萊德彼特 裘莉 家暴

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