下定決心了？影后手上已無婚戒 兩個月前才爆老公出軌

娜塔莉波曼（左）與班傑明米皮傳婚變到現在兩個月，還未宣告是否離婚。（路透資料照片）

奧斯卡 影后娜塔莉波曼與舞蹈家班傑明米皮在兩個月前傳出11年婚姻出現裂痕，班傑明不但和25歲的環保女將卡蜜兒艾蒂安過從甚密，與娜塔莉去年就已分居。雖然娜塔莉為了一雙子女曾經試圖挽回，沒有嚷著要離婚，但她近日現身澳洲 支持自己共同成立的女子足球 隊，卻被發現手上已無婚戒，是否已決心要斬斷婚姻？她還沒有發表任何聲明。

娜塔莉波曼與班傑明米皮是在拍攝「黑天鵝」時結識，片中娜塔莉扮演面對沈重壓力的頂尖舞者，而班傑明除了擔任片子編舞之外，也客串飾演舞劇裡的王子，就這樣與娜塔莉擦出愛的火花，兩人一直被視為「才子佳人」的結合，婚後生了一兒一女，外界都沒預期到他們的婚姻竟也會有危機。

根據歐美八卦刊物報導，年輕、知性的卡蜜兒為環保理念已經製作了5部相關影片，還寫了一本書，班傑明曾和她一起到他的辦公室，兩小時後才各自離開。據稱娜塔莉去年在拍「五月的你，十二月的她」時，劇組人員都曉得她的婚姻出狀況，幾乎是公開的秘密。班傑明雖然沒想跟娜塔莉離婚，卻也拋不下卡蜜兒，還被狗仔拍到仍和卡蜜兒有來往。