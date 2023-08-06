芭比正夯 梅根都去看 續集卻被卡住沒著落

「Barbie芭比」萊恩葛斯林（左起）、葛莉塔潔薇、瑪格蘿比都還沒確定再接拍續集。（路透資料照片）

「Barbie芭比 」在全球各地掀起的粉紅熱潮持續，北美票房可望再度奪冠，世界各地賣座總數字將破10億美元大關，今年上映的強片中僅次於「超級瑪利歐兄弟電影版」。不過電影公司至今還無法正式宣布乘勝追擊拍續集，因為編導、主角的合約可能都還要等美國演員、編劇工會罷工結束後再重新談。

過往類似漫威英雄片或是有發展成系列片集目標的影片，在演員合約上都會預留回歸續集演出的條款，確保他們不會紅了之後跳槽、導致原班人馬湊不齊，偏偏「Barbie芭比」不管身兼製片與女主角的瑪格蘿比、男主角萊恩葛斯林、導演葛莉塔潔薇、編劇之一諾亞包姆巴赫，都沒有需要再歸隊的合約，除了重新洽談，沒有別的方法能保證他們都回來。

「Barbie芭比」全球票房將破10億美元大關。圖／華納提供

其中萊恩葛斯林的情況很有趣，他最怕演同樣的角色被定型，過去不少想找他的商業大片，都被他擺明「只拍一集、不想演續集」的態度弄得打退堂鼓，哪怕有的影片他是真的很有意願要接，「Barbie芭比」能否說服他再接續集，各方只能拭目以待。

至於葛莉塔潔薇與諾亞包姆巴赫這對編導才子佳人伴侶，當初經紀公司在片子快上映前幾周，沒有接受電影公司來洽談續集合約，表明要等「Barbie芭比」上映後的反應出來再說，現在證明是賭對了，以目前票房轟動程度，若要他倆再歸隊，勢必在酬勞上大幅加碼，被形容是「年度最高明的談判招數之一」。

女性觀眾著一身粉紅看「Barbie芭比」，在全球各地蔚為風潮。（歐新社資料照片）