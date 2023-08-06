琳賽蘿涵曬生產後模樣 贏得網友稱讚「真實自然」
昔日好萊塢3大「惡女」布蘭妮、琳賽蘿涵與派瑞絲希爾頓，現在全都成了人妻與人母，在公眾眼前也有了新的形象。最晚當媽、半個多月前才生下兒子的琳賽，近日在社群網站上發布自拍照，完全不走其他名人媽媽「產後奇蹟般甩光贅肉」的模式，雖然身形比懷孕前大了好幾號，也沒有減損她眼神中的自信和喜悅，粉絲大讚：「這樣才是最自然的美。」
明星名流當媽媽不簡單，若是沒有很快在產後恢復標準體態，恐怕就要流失大量的粉絲，也會失去廠商的支持，然而進年來愈來愈多人抱怨她們帶給剛生產的女性很大的減肥壓力，讓她們變得裡外不是人。琳賽蘿涵雖然經過事業和形象的高低起伏，目前仍是高知名度、受到矚目的女性，她並不像別人那麼逼迫自己迅速甩肉，呈現自然真實的模樣，反而贏得讚譽，似乎顯示不過度矯飾的真誠，也能被欣賞。
琳賽蘿涵與布蘭妮都是自己生下孩子，只有派瑞絲希爾頓幾經努力，最後仍要靠代理孕母之助才能擁有得來不易的兒子。有趣的是，她和琳賽、布蘭妮的下一代都是男生，還沒有人添女娃。
布蘭妮最近才傳出兩個兒子和她的關係冷淡了好一陣子，連他們要和父親搬到夏威夷住，都不想在出發前和她見面、道別，倒是她的前夫凱文費德蘭頗為感激她沒有阻攔孩子們跟他一起離開美國本土，認為她知道怎麼樣做對孩子們最好。
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