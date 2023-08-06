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出事了…田馥甄演出中斷1分鐘 傳聲響粉絲嚇到

記者林士傑／即時報導
田馥甄帶來「To Hebe」時，台上釋放多達26柱的煙火，形成壯觀的煙火瀑布海。圖／何樂音樂提供
田馥甄帶來「To Hebe」時，台上釋放多達26柱的煙火，形成壯觀的煙火瀑布海。圖／何樂音樂提供

田馥甄（Hebe）6日在小巨蛋，舉辦第2場「一一」巡演台北最終場，接近尾聲準備演唱「乘著無人光影的遠行」，瞬間場燈全暗，台上還傳出砰的一聲，演出中斷約1分鐘，有粉絲喊「馥甄小心喔、慢慢來」。主辦單位表示由於升降機關卡住影響節奏，同仁迅速上前檢查、排解問題，讓演出繼續進行。

Hebe唱完後表示：「剛剛大家是不是有被中間的中斷，有點嚇到？沒事，我們都平安，一點小問題，這就是無常。」下周還有3場演出，她喊話之後不會再這樣子囉，「希望，阿彌陀佛。」

她排歌單時發現太擁擠，4個月前在IG舉行不唱「小幸運」的票選，選項包括「會失落崩潰不能接受」、「無所謂，其實有點膩了」，結果一度呈現五五波。隨著演唱會登場，答案終於揭曉，她透過VCR結合攝影機捕捉觀眾的方式，應該每場都唱得到「小幸運」。

Hebe在VCR中傾訴近一年來的心境轉折，從去年高雄巨蛋原以為可以自由自在歌唱，卻歷經感冒、地震等考驗，無法隨心所欲跟粉絲在歌裡相遇，最後僅能以一張肄業大合照畫下休止符。面對種種狀況，她只能自我調適，藉由影片分享了山林、喝咖啡以及跟家人天倫照、好姐妹聚餐、迎接新生命等各種手機珍藏照。

除了感性獨白，她也用照片展現田式幽默，自嘲：「原以為是BLACKPINK的Jennie，原來是容易跌倒的、拖鞋又很滑的Hebe。」引來全場大笑。

VCR播放結束後響起「小幸運」的旋律，她唱了一句後把麥克風遞向粉絲，以各種逗趣舞步率領萬人大合唱，最後改編歌詞高唱：「我真的好三八！」緊接著她帶來「To Hebe」，台上有多達26柱的煙火釋放而下，形成壯觀的煙火瀑布海令人更為感動。

田馥甄在小巨蛋舉辦共5場的「一一巡迴演唱會」。圖／何樂音樂提供
田馥甄在小巨蛋舉辦共5場的「一一巡迴演唱會」。圖／何樂音樂提供
田馥甄每天選唱不同的彩蛋歌曲。圖／何樂音樂提供
田馥甄每天選唱不同的彩蛋歌曲。圖／何樂音樂提供
田馥甄每天選唱不同的彩蛋歌曲。圖／何樂音樂提供
田馥甄每天選唱不同的彩蛋歌曲。圖／何樂音樂提供
田馥甄遞麥克風邀粉絲大合唱。圖／何樂音樂提供
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