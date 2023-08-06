文青男神心機鬼 「甜茶」為新片宣傳炒緋聞 用完就丟？

「旺卡」由提摩西夏勒梅主演，獨扛票房大樑。圖／摘自imdb

被許多文青影迷視為男神的美國男星「甜茶」提摩西夏勒梅，與金卡戴珊的同母異父小妹凱莉詹納約會，讓粉絲們感到震驚，也不覺得兩人十分搭配，在他們眼中，凱莉詹納就是靠真人秀炒作名氣、缺乏真正演藝實力的話題人物而已。

但凱莉缺乏的不一定只有演藝實力，連炒新聞的功力上，恐怕都不及「甜茶」，專門報導名流與明星八卦 的「Life & Style」雜誌報導，凱莉和提摩西夏勒梅才7個月的短暫戀情已經告吹，還是提摩西主動甩掉凱莉。

根據「Life & Style」的說法，凱莉在友人面前，都擺出一副與提摩西夏勒梅之間是「感覺慢慢消失」、彼此工作都太忙，也常聚少離多，因此和平分手的樣子，但友人都心知肚明，也不願當她面點破，其實她根本是被提摩西給甩了。

甚至有些朋友懷疑，提摩西本來就是藉著凱莉炒新聞搏版面，要幫自己在冬季推出的大片「旺卡」造勢，片中提摩西扮演巧克力冒險工廠主人威利旺卡的青年時期，票房大梁由他一肩扛起，必須保證成功。這麼看來，凱莉完全被提摩西玩弄在手心裡，心機遠不及他。

「Life & Style」稱凱莉刻意表現得很雲淡風清，但友人都知道她一定還很痛，畢竟提摩西是她在和舊愛、也是她一雙子女的父親崔維斯史考特分手後，第一個認真的男友，崔維斯之前還在饒舌演出時藉故譏諷提摩西，顯然凱莉對提摩西還滿認真。