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NewJeans兩周後才看梁朝偉主演MV 看完全哭了

編輯蔡欣妤／即時報導
NewJeans看〈Cool With You〉MV，最後梁朝偉出現時因為演技太過震撼全員都起雞皮疙瘩，在悲傷結局曝光後，全員沉默了近5秒，Minji與Hyein更是直接落淚，情緒瞬間感染其他人。圖／翻攝自YouTube
NewJeans看〈Cool With You〉MV，最後梁朝偉出現時因為演技太過震撼全員都起雞皮疙瘩，在悲傷結局曝光後，全員沉默了近5秒，Minji與Hyein更是直接落淚，情緒瞬間感染其他人。圖／翻攝自YouTube

南韓人氣女團NewJeans近日帶著迷你二輯《Get Up》回歸，此次不僅和「飛天小女警」合作，專輯裡收錄的6首歌曲也全都被拍成MV，可見公司對她們的投入與付出非同小可。NewJeans也在此次回歸交出漂亮的成績單，不僅首周銷量突破165萬張，銷售金額是歷代女團最高，《Get Up》也奪下Billboard 200冠軍，〈Super Shy〉、〈ETA〉、〈Cool With You〉更直接打入Hot 100榜單，人氣十分驚人。

才剛在Lollapalooza音樂節開全麥的她們，近日則公開了觀看〈Cool With You〉A、B版MV的Reaction。距離MV發布當日已隔兩周，她們期間得知鄭好娟、梁朝偉的演出引發網上熱議，五位成員也在觀看MV時分享拍攝過程與趣事。首先成員們都對鄭好娟散發出的氣勢與優雅驚艷不已，近距離跟鄭好娟拍攝的Hanni跟Hyein都讚嘆他本人的美，直呼在現場看真的像模特兒時裝周走秀。

期間因為MV劇情與演員比例畫面偏高，NewJeans全員對於自己突然出現在畫面中覺得很搞笑，也透露有些在高處的畫面是用空拍機拍，但是現場的海鷗經常挑釁空拍機，滑翔的聲音非常大聲。在看到演員們接吻時，Hanni還不忘摀住年紀最小的Hyein眼睛，深怕她看到煽情畫面。NewJeans也證實了〈Cool With You〉MV就是在講愛神愛上凡人的故事，最後梁朝偉出現時因為演技太過震撼全員都起雞皮疙瘩，在悲傷結局曝光後，全員沉默了近5秒，Minji與Hyein更是直接落淚，情緒瞬間感染其他人。

梁朝偉 南韓

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