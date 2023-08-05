美豔名模挑起兩男神的戰爭？布萊德利庫柏傳對他超不爽

伊莉娜莎伊克大膽性感，魅力讓眾男神都臣服。（路透資料照片）

愛情的道路上，兩個人恰恰好，3個人真的太擠。美豔奪目的俄羅斯裔名模伊莉娜莎伊克，是不折不扣的「男神收割機」，交往了足球 巨星「C羅 」之後，和好萊塢 男神布萊德利庫柏在一起，還生了女兒，兩人雖然沒有走向結婚之路，分手後關係仍不差，之前一起到海濱度假一度被懷疑可能復合。結果近來伊莉娜竟然和前美式足球天王湯姆布萊迪擦出愛火，外界都認為他們已經交往，這下子傳布萊德利火冒三丈，決定對湯姆布萊迪展開攻擊，兩男神之間的戰爭，一觸即發。

湯姆布萊迪雖然不是美國以外的觀眾熟悉的名字，在美國卻是家喻戶曉的巨星，更是美式足球界的男神天王，外貌不比電影小生遜色，據稱他從體壇退休後也不排斥轉進演藝界，但看來他應該會受到來自布萊德利庫柏的強大阻力，而布萊德利的好友還包括布萊德彼特、湯姆前妻吉賽兒的舊愛李奧納多狄卡皮歐應該也對他不會太有好感，他似乎還是不宜轉演藝圈。