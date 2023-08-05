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認愛Jisoo後被挖黑歷史 安普賢3舉動惹怒粉絲

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／摘自Jisoo、安普賢IG
圖／摘自Jisoo、安普賢IG

BLACKPINK成員Jisoo與演員安普賢在本月3日被爆出熱戀，雙方都透過經紀公司認愛，Jisoo也成為BLACKPINK隊內首位承認戀情的成員。消息傳出後，許多粉絲及網友認為兩人十分相配，且男方私下對女方愛護有加，都紛紛獻上祝福並替他們感到開心。不過近日卻有粉絲整理安普賢過去的黑歷史，並認為Jisoo選錯了人。

韓網論壇上有粉絲整理出安普賢過去的黑歷史，指出他的個人YouTube頻道曾訂閱反女權主義「PPKKa」，該節目曾在世越號沉沒事件5周年後，發布一支祝賀罹難者家屬的影片，在被害者傷口上撒鹽。除此之外，他也訂閱了專門報導不實八卦且充滿爭議的「金勇浩娛樂部長」頻道。對此安普賢過去曾出面澄清不是自己訂閱而是管理YouTube頻道的人，他也因沒盡到監督責任一事道歉。

另外，也有網友找到他先前拍攝《柔美的細胞小將》時的花絮，指出他當時雙手是空著的，但卻要一旁的工作人員幫他拿劇本供他閱讀，指出他這樣的行為是大頭症、不尊重人。但其實看整段花絮安普賢一開始是自己拿劇本的，後來金高銀跟朴智賢在對戲時，才有了工作人員幫忙拿的畫面。關於他的黑歷史接二連三被爆出，許多粉絲都替Jisoo感到不捨，直呼安普賢配不上她、Jisoo看錯人。而另一部分粉絲則認為兩邊都是成年人了，有自己能做主且判斷的能力，感情是兩人在談，外人豈能憑片面資訊就說三道四。

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