芭比不好當！瑪格蘿比減肥菜單好逼人 只能吃這些

瑪格蘿比為了達到真人芭比的體態，在飲食上戒糖以及高熱量食物。（路透資料照片）

「Barbie芭比 」全球掀起賣座狂潮，上映兩周總票房已破8億美元，女主角瑪格蘿比一掃去年連垮了「阿姆斯特丹」、「巴比倫l」兩部大製作大片的陰霾，成為觀眾討論的焦點。她雖被公認是真人版芭比的絕佳選角，卻也不能怠惰，為了維持完美體態，戒糖、戒掉飽和脂肪，也不能吃速食，每天3餐都得嚴格注意。

想要當上完美「芭比」可要付出代價，瑪格蘿比為了演好這個角色，與含糖、含巧克力的飲料暫時分手，而是攝取以高蛋白和富含營養素為主的減肥餐。她的早餐是摻雜著藍莓的燕麥粥，因為藍莓有很強的抗氧化能力，可以保護身體不受自由基的傷害，此外她還會搭配以羽衣甘藍和蘋果打成的冰沙。

到了午餐，瑪格蘿比就以檸檬調味的雞肉，或是糙米再搭配鯖魚、蕃茄、小黃瓜等有蔬菜 營養和高蛋白質 的食物作為主菜，而晚餐則會是鮪魚排搭配地瓜、或是蔬菜火鍋加麵條之類的主食，務求蛋白質和碳水化合物達到平衡。

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