芭比不好當！瑪格蘿比減肥菜單好逼人 只能吃這些
「Barbie芭比」全球掀起賣座狂潮，上映兩周總票房已破8億美元，女主角瑪格蘿比一掃去年連垮了「阿姆斯特丹」、「巴比倫l」兩部大製作大片的陰霾，成為觀眾討論的焦點。她雖被公認是真人版芭比的絕佳選角，卻也不能怠惰，為了維持完美體態，戒糖、戒掉飽和脂肪，也不能吃速食，每天3餐都得嚴格注意。
想要當上完美「芭比」可要付出代價，瑪格蘿比為了演好這個角色，與含糖、含巧克力的飲料暫時分手，而是攝取以高蛋白和富含營養素為主的減肥餐。她的早餐是摻雜著藍莓的燕麥粥，因為藍莓有很強的抗氧化能力，可以保護身體不受自由基的傷害，此外她還會搭配以羽衣甘藍和蘋果打成的冰沙。
到了午餐，瑪格蘿比就以檸檬調味的雞肉，或是糙米再搭配鯖魚、蕃茄、小黃瓜等有蔬菜營養和高蛋白質的食物作為主菜，而晚餐則會是鮪魚排搭配地瓜、或是蔬菜火鍋加麵條之類的主食，務求蛋白質和碳水化合物達到平衡。
這股芭比熱，也讓一款能夠將個人照片轉換成芭比或是肯尼娃娃模樣的APP紅遍全球。有趣的是，經過「芭比化」之後，有的人還是很好認，譬如英國的凱特王妃，精明幹練的氣勢依舊，有的人卻比本尊還搶眼，就像才子歌手紅髮艾德變成肯尼娃娃，帥氣度大加分。
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