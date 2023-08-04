日本花滑王子羽生結弦發文：我登記結婚了

「花式滑冰王子」羽生結弦今天在推特發文表示自己登記結婚了。圖為日本選手羽生結弦2022年參加北京冬奧會花樣滑冰表演。 中新社

曾連續兩屆冬季奧運 奪金牌的日本「花式滑冰王子」、去年7月往職業發展的羽生結弦 今天在社群網站 X（前身是推特Twitter）發文表示自己登記結婚了。

羽生現年28歲，曾在2014年素溪冬季奧運、2018年平昌冬季奧運奪金牌。羽生寫道：「謹致支持我的各位，很感謝大家總是支持我，我羽生結弦登記結婚了。在這24年間，我一直與滑冰同生，尤其是這幾年，因疫情、自然災害、世界局勢，世界處於不安定且瞬息萬變的情況，我對很多事有所感，同時也面對滑冰，對於我自己本身或世界，我思考很多事。」

羽生寫道：「不論已轉向職業發展的現在，或者是身為競技者（比賽者）的過去，自己都還是個未成熟的人，許多人的加油、期待、關懷的視線，都賜予我不可計數的龐大力量。真的非常感謝。」

羽生說：「今天我也是賭上我的人生，深化『羽生結弦』的花滑，持續拼命努力、進化。今後，我也會持續累積做好每件事、每個瞬間，以期能表現出最棒的花滑。我今後的人生，也希望能與支持我的各位、花滑，一同盡全力往前邁進、好好的活下去。」

羽生最後寫道：「對於一直支持我的人士、今後將支持我的人士，我謹致上我的謝意。我將持續花滑人生，把各位的期待以最棒的形式呈現出來。今後也請多多關照。」