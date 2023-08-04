我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑龍江洪災嚴重 整棟房屋被沖走

川普盟友：他在華府不可能得到公平審判

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

在好萊塢走紅超過30年，湯姆克魯斯就算年逾花甲，一舉一動仍備受各方矚目。今年夏天他的主打大片「不可能的任務：致命清算 第一章」在美國雖然票房失利，他卻沒有迅速過氣，依舊是八卦刊物報導的重點人物，尤其他的舊愛之一蘇菲亞維加拉才跟「蜘蛛人」、「舞棍俱樂部」系列猛男喬曼格尼洛宣布要離婚，英國「鏡報」馬上報導他對於蘇菲亞並未徹底忘情，看到她恢復單身，覺得彼此之間應該可以再續多年前的短暫情緣，更後悔當年看走眼放掉蘇菲亞而娶了凱蒂荷姆絲，最終仍未能白頭偕老。

來自哥倫比亞的蘇菲亞，是個標準的拉丁性感女星，看似與湯姆克魯斯八竿子打不著，但十多年前他們兩個在威爾史密斯的介紹下，很快擦出火花，約會了好一陣子，也都覺得很開心，那時蘇菲亞尚未主演夯遍全美的「摩登家庭」，知名度遠不如現在高，她與湯姆克魯斯的這一段，很快被外界遺忘。根據「鏡報」報導，蘇菲亞那時並沒有強烈表現出想要穩定、長期交往的企圖心，因而與阿湯之間的火花漸熄之後，兩人也就分手，不過他們沒有撕破臉，一直維持友善的關係，現在若要重拾愛火，總比曾經吵翻的怨偶要容易許多。

只是，今日的蘇菲亞也已經不一樣了，她有名、有錢，不見得還會是是以阿湯的意見為主。歐美報導稱當年蘇菲亞猶豫過的理由之一，是身為很虔誠的天主教徒，不覺得有辦法為了阿湯改變信仰，這個癥結點，現在應該也仍如此。此外，蘇菲亞現在吸引的男性比當年多更多，早就一堆人提出約會的邀請，阿湯也不過就是可能的對象之一，還得乖乖排隊，蘇菲亞不見得給他特別待遇。

蘇菲亞維加拉豔麗性感，才恢復單身就有很多男性有意追求。（路透）
蘇菲亞維加拉豔麗性感，才恢復單身就有很多男性有意追求。（路透）

湯姆克魯斯 威爾史密斯 八卦

上一則

黃子佼涉強制猥褻現身交保 檢禁騷擾被害人

延伸閱讀

人物／湯姆克魯斯、日本御用翻譯 30年好交情

人物／湯姆克魯斯、日本御用翻譯 30年好交情
落差太大 去年美國票房救世主湯姆克魯斯 今年恐賠錢

落差太大 去年美國票房救世主湯姆克魯斯 今年恐賠錢
雙罷工逼得艾美獎頒獎延期 湯姆克魯斯卻成漏網之魚？

雙罷工逼得艾美獎頒獎延期 湯姆克魯斯卻成漏網之魚？
男神對決 小布凍齡20年 湯姆克魯斯「胸肌快掉到肚子上」

男神對決 小布凍齡20年 湯姆克魯斯「胸肌快掉到肚子上」

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
刀郎沉寂10多年後推出新歌「羅刹海市」，一下子暴紅。(取材自微博)

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

2023-08-01 07:00

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
堅果存放食品櫃即可？有個更好地方可保質

堅果存放食品櫃即可？有個更好地方可保質
八成皮膚老化是陽光造成 最佳抗老護膚品是這個

八成皮膚老化是陽光造成 最佳抗老護膚品是這個
洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延