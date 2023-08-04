舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

在好萊塢走紅超過30年，湯姆克魯斯 就算年逾花甲，一舉一動仍備受各方矚目。今年夏天他的主打大片「不可能的任務：致命清算 第一章」在美國雖然票房失利，他卻沒有迅速過氣，依舊是八卦 刊物報導的重點人物，尤其他的舊愛之一蘇菲亞維加拉才跟「蜘蛛人」、「舞棍俱樂部」系列猛男喬曼格尼洛宣布要離婚，英國「鏡報」馬上報導他對於蘇菲亞並未徹底忘情，看到她恢復單身，覺得彼此之間應該可以再續多年前的短暫情緣，更後悔當年看走眼放掉蘇菲亞而娶了凱蒂荷姆絲，最終仍未能白頭偕老。

來自哥倫比亞的蘇菲亞，是個標準的拉丁性感女星，看似與湯姆克魯斯八竿子打不著，但十多年前他們兩個在威爾史密斯 的介紹下，很快擦出火花，約會了好一陣子，也都覺得很開心，那時蘇菲亞尚未主演夯遍全美的「摩登家庭」，知名度遠不如現在高，她與湯姆克魯斯的這一段，很快被外界遺忘。根據「鏡報」報導，蘇菲亞那時並沒有強烈表現出想要穩定、長期交往的企圖心，因而與阿湯之間的火花漸熄之後，兩人也就分手，不過他們沒有撕破臉，一直維持友善的關係，現在若要重拾愛火，總比曾經吵翻的怨偶要容易許多。