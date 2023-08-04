舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
在好萊塢走紅超過30年，湯姆克魯斯就算年逾花甲，一舉一動仍備受各方矚目。今年夏天他的主打大片「不可能的任務：致命清算 第一章」在美國雖然票房失利，他卻沒有迅速過氣，依舊是八卦刊物報導的重點人物，尤其他的舊愛之一蘇菲亞維加拉才跟「蜘蛛人」、「舞棍俱樂部」系列猛男喬曼格尼洛宣布要離婚，英國「鏡報」馬上報導他對於蘇菲亞並未徹底忘情，看到她恢復單身，覺得彼此之間應該可以再續多年前的短暫情緣，更後悔當年看走眼放掉蘇菲亞而娶了凱蒂荷姆絲，最終仍未能白頭偕老。
來自哥倫比亞的蘇菲亞，是個標準的拉丁性感女星，看似與湯姆克魯斯八竿子打不著，但十多年前他們兩個在威爾史密斯的介紹下，很快擦出火花，約會了好一陣子，也都覺得很開心，那時蘇菲亞尚未主演夯遍全美的「摩登家庭」，知名度遠不如現在高，她與湯姆克魯斯的這一段，很快被外界遺忘。根據「鏡報」報導，蘇菲亞那時並沒有強烈表現出想要穩定、長期交往的企圖心，因而與阿湯之間的火花漸熄之後，兩人也就分手，不過他們沒有撕破臉，一直維持友善的關係，現在若要重拾愛火，總比曾經吵翻的怨偶要容易許多。
只是，今日的蘇菲亞也已經不一樣了，她有名、有錢，不見得還會是是以阿湯的意見為主。歐美報導稱當年蘇菲亞猶豫過的理由之一，是身為很虔誠的天主教徒，不覺得有辦法為了阿湯改變信仰，這個癥結點，現在應該也仍如此。此外，蘇菲亞現在吸引的男性比當年多更多，早就一堆人提出約會的邀請，阿湯也不過就是可能的對象之一，還得乖乖排隊，蘇菲亞不見得給他特別待遇。
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