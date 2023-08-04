黃子佼涉強制猥褻到地檢署交保 檢禁騷擾被害人

台北地檢署日前接獲民眾告發藝人黃子佼涉犯毒品危害防制條例、強制猥褻等罪，將其列為他字案被告。黃子佼4日被帶回台北市警察局婦幼隊偵訊，傍晚一語不發抵達北檢進行複訊。中央社

藝人黃子佼 被控強制猥褻等罪，北檢今天召開偵查庭後，諭令黃子佼新台幣35萬元（約1.1萬美元）交保並限制出境、出海，並核發犯罪被害人保護命令，禁止黃子佼接觸、騷擾被害人及家屬。

台灣台北地方檢察署表示，已有被害人對黃子佼提出告訴，由具婦幼及毒品 案件偵辦專業的檢察官 指揮台北市政府警察局婦幼警察隊搜索黃子佼住居所、工作室等4處，扣得手機、筆記型電腦等部分證物；黃子佼在律師陪同下接受偵訊。

黃子佼接近下午4時許在5名隨扈陪同下到地檢署接受複訊，檢察官訊問1個多小時，諭令黃子佼35萬元交保，並限制出境、出海。黃子佼約晚間6時許在隨扈包圍下快速離開地檢署，面對媒體接連提問不發一語。

北檢說，為保護被害人安全，檢察官複訊後對黃子佼核發犯罪被害人保護命令，禁止黃子佼接觸、騷擾被害人及家屬等。

全案起於1名網友在社群網站臉書（Facebook）發文表示，10多年前曾遭演藝圈人士在車上強吻，甚至遭拍裸上半身照片；黃子佼在臉書直播承認是加害者並道歉，但之後另有網友發文指曾被黃子佼疑哄騙拍裸照。

北檢日前接獲民眾告發黃子佼涉犯強制猥褻、毒品危害防制條例等罪，簽分他字案調查，之後接獲被害人對黃子佼提妨害性自主罪告訴，並指揮警方蒐證。