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席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

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席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

記者蘇詠智／即時報導
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

加拿大出身流行樂天后席琳狄翁，自從宣告得了罕見疾病「僵硬人症候群」、取消已排定的演唱會後，就在拉斯維加斯的家中休養，根據醫學報告指出，百萬人中約僅1人會罹患這種中樞神經系統疾病，目前還沒有找到治癒的方法，席琳狄翁除了休息，就是和醫師合作，各種可能的療程都嘗試，全球各地的廣大歌迷也都很關心她的健康情況。然而她的姊姊克勞黛近日接受加拿大媒體訪問，卻坦言目前席琳的病還是無藥可醫，不過保持希望仍然非常重要。

克勞黛並沒有與席琳住在一起，是由另外一位姊妹琳達搬到席琳在拉斯維加斯的家幫忙照顧她，克勞黛也沒機會和習臨親自通上話，只能詢問琳達關於席琳的一切，目前席琳和好幾位頂尖的「僵硬人症候群」研究專家合作，試圖找到能夠改善的方式，可惜仍然沒有可治癒的方法。克勞黛對於席琳的狀況並未絕望，除了相信希望帶來的力量，也認為席琳過去在演藝事業上過度拚命，一再逼迫自己超越身體能負荷的極限，只為了保持在業界最頂尖的狀態，久而久之，身體會抗議，這時候好好休息，對她最為重要。

雖然席琳的健康沒有特別大的改善，克勞黛表示席琳為了恢復健康，依然非常努力，家人們也對她很有信心，相信情況一定會愈來愈好轉。

席琳狄翁的病況還無藥可治，家人卻不願放棄希望。（路透資料照片）
席琳狄翁的病況還無藥可治，家人卻不願放棄希望。（路透資料照片）

加拿大 醫學

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