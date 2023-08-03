李奧納多、梅莉史翠普太霸氣 挺演員罷工豪捐1500萬美元
好萊塢演員罷工至今近3星期，不少演員包括潔西卡雀絲坦、劉玉玲已經出席遊行，「紐約時報」更報導指出，梅莉史翠普、喬治克隆尼等A咖影星其實都以不同的方式來支持這項行動，目前已經一同捐款，幫助罷工中失去收入的演員同業。
提供一般表演人員經濟協助的慈善團體「SAG-AFTRA基金會」表示梅莉史翠普、喬治克隆尼以及李奧納多狄卡皮歐都捐100萬美元，並說服好萊塢其他金字塔頂端的眾星掏腰包共襄盛舉，過去3星期以來已募得超過1500萬美元。
基金會主席寇特尼伯納凡斯提到是從一開始的巨石強森起頭，而後有越來越多大明星共襄盛劇，並表示娛樂業目前正在危機中，基金會必須要處理的緊急援助申請數量，更是平常的30倍以上，「光是上週我們就收到了400份申請，這是一個巨大的挑戰，但我們決心迎接這一時刻」，也說原本就工作不穩定，領取低薪的一般演員們，過得比先前更為艱辛。
「CNN」則是報導指出，為何演員工會罷工勢在必行，主要是因為表演人員年收入一旦低於到2萬6470美元門檻，就會失去工會健保資格。演員工會表示，他們的訴求是替一般表演者爭取合理工資，尤其是電影、電視和串流平台的演出者。演員同時也擔心在無酬勞或允許下，自己肖像被人工智慧（AI）技術套用，或演出遭數位竄改。
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