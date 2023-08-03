.Jisoo熱戀安普賢 韓網友反應曝光 2周前竟就有暗示

Jisoo證實與安普賢正在戀情剛萌芽的階段。圖／摘自IG

南韓女團BLACKPINK 成員Jisoo驚喜爆出戀情，與韓劇 男星安普賢交往，Jisoo所屬經紀公司「YG娛樂」罕見坦承戀情，表示兩人正處於互有好感的階段，希望大家能用溫暖的眼光善待他們，安普賢隨後也透過經紀公司證實。韓媒「Dispatch」更拍到從今年5月開始，安普賢不時前往Jisoo住家約會，證實目前熱戀中。

報導指出，Jisoo現年28歲，曾主演「梨泰院Class」、「柔美的細胞小將」以及「軍檢察官 多伯曼」的安普賢則大她7歲，不過兩人完全沒有隔閡，共同興趣也很多，在表演、歌唱以及時尚都有很多話題，「兩人互相照顧對方，正在持續成熟的交往」。

不過Jisoo在韓國時間不長，時常要到全世界各地巡迴，安普賢也會特地協調行程配合女方，因為Jisoo是出了名的宅女，一休假就不想出門，所以2人約會多半都在Jisoo的家，安普賢會買許多美食到Jisoo位於龍山的公寓約會，兩人的共同友人還表示，「Jisoo是世界知名的女團成員，受到高度關注的狀況下，約會場地自然會受到限制。」

Jisoo、安普賢相戀震驚演藝圈，其實他們早在2周前就一起出席電影「神鬼海底撈」首映，當時外界還很驚訝，貴為國際天團成員，又鮮少在韓國出席公開場合的Jisoo，竟然願意出席公開場合與在場所有媒體互動，即便她與安普賢並沒有互動，但當時已熱戀的2人難得出席同一活動，如今看來有跡可循。

雖然安普賢是公認的「韓劇男神」，但因為先前被發現訂閱反女權的YouTube頻道，一度引起爭議，讓不少BLACKPINK的粉絲認為有些不妥，也寄望安普賢一定要對Jisoo好一些。