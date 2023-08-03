我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑龍江暴雨釀橋梁坍塌2車落水 大量稻田被淹沒

韓專家：LK-99缺「這個」 不足以證明是室溫超導體

.Jisoo熱戀安普賢 韓網友反應曝光 2周前竟就有暗示

記者陳建嘉／即時報導
Jisoo證實與安普賢正在戀情剛萌芽的階段。圖／摘自IG
Jisoo證實與安普賢正在戀情剛萌芽的階段。圖／摘自IG

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo驚喜爆出戀情，與韓劇男星安普賢交往，Jisoo所屬經紀公司「YG娛樂」罕見坦承戀情，表示兩人正處於互有好感的階段，希望大家能用溫暖的眼光善待他們，安普賢隨後也透過經紀公司證實。韓媒「Dispatch」更拍到從今年5月開始，安普賢不時前往Jisoo住家約會，證實目前熱戀中。

報導指出，Jisoo現年28歲，曾主演「梨泰院Class」、「柔美的細胞小將」以及「軍檢察官多伯曼」的安普賢則大她7歲，不過兩人完全沒有隔閡，共同興趣也很多，在表演、歌唱以及時尚都有很多話題，「兩人互相照顧對方，正在持續成熟的交往」。

不過Jisoo在韓國時間不長，時常要到全世界各地巡迴，安普賢也會特地協調行程配合女方，因為Jisoo是出了名的宅女，一休假就不想出門，所以2人約會多半都在Jisoo的家，安普賢會買許多美食到Jisoo位於龍山的公寓約會，兩人的共同友人還表示，「Jisoo是世界知名的女團成員，受到高度關注的狀況下，約會場地自然會受到限制。」

Jisoo、安普賢相戀震驚演藝圈，其實他們早在2周前就一起出席電影「神鬼海底撈」首映，當時外界還很驚訝，貴為國際天團成員，又鮮少在韓國出席公開場合的Jisoo，竟然願意出席公開場合與在場所有媒體互動，即便她與安普賢並沒有互動，但當時已熱戀的2人難得出席同一活動，如今看來有跡可循。

雖然安普賢是公認的「韓劇男神」，但因為先前被發現訂閱反女權的YouTube頻道，一度引起爭議，讓不少BLACKPINK的粉絲認為有些不妥，也寄望安普賢一定要對Jisoo好一些。

丁海寅與Jisoo曾演出韓劇「雪降花」，與安普賢則是多年好友，他最近宣傳新劇「D.P逃兵追緝令」第2季，受訪時突被問是否為2位好友的媒人，讓他瞬間驚訝否認此事，「我也是剛剛才知道，祝福他們的美好戀情」，並說自己私下不關心別人感情，「我對別人的戀愛沒興趣，以前就是這樣，我朋友都會罵我不聽他們的戀愛故事」。

Jisoo是首位公開認愛的BLACKPINK成員。圖／摘自IG
Jisoo是首位公開認愛的BLACKPINK成員。圖／摘自IG
安普賢曾在「軍檢察官多伯曼」展現壯碩身材。圖／摘自IG
安普賢曾在「軍檢察官多伯曼」展現壯碩身材。圖／摘自IG
丁海寅(左)與安普賢私下是多年好友。圖／摘自IG
丁海寅(左)與安普賢私下是多年好友。圖／摘自IG
Jisoo忙於演唱會，只能在家與安普賢約會。圖／摘自IG
Jisoo忙於演唱會，只能在家與安普賢約會。圖／摘自IG
安普賢有「韓劇男神」的稱號。圖／摘自IG
安普賢有「韓劇男神」的稱號。圖／摘自IG

韓劇 BLACKPINK 檢察官

上一則

「盜墓筆記」、「美人心計」製片突心肌梗塞 51歲病逝

延伸閱讀

BP成員Jisoo死會了 丁海寅否認是媒人：對別人的戀愛史沒興趣

BP成員Jisoo死會了 丁海寅否認是媒人：對別人的戀愛史沒興趣
BLACKPINK Jisoo認愛 甜戀安普賢

BLACKPINK Jisoo認愛 甜戀安普賢
BLACKPINK首位認愛成員 Jisoo與「梨泰院」反派男星戀愛中

BLACKPINK首位認愛成員 Jisoo與「梨泰院」反派男星戀愛中
海外最受歡迎韓劇 「請回答1988」第一

海外最受歡迎韓劇 「請回答1988」第一

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18

超人氣

更多 >
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成
杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事