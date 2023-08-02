幫郭碧婷撐傘、抱孩子… 向佐「好男人」形象被酸作秀？浪子回頭？

向佐帶著郭碧婷和兩個孩子到迪士尼玩。(取材自微博)

台灣女星郭碧婷2019年嫁給香港 娛樂大亨向華強長子向佐，育有一子一女，去年一度爆婚變。近來向佐頻頻放閃曬恩愛，日前更曝光一家四口到迪士尼 玩的照片，夫妻倆十指緊扣放閃。不過，卻有網友認為向佐太刻意，跟本就是作秀，還有人酸他「浪子回頭」。

從向佐PO出的照片中可見，他又是抱孩子又是幫婆孩子打傘，十足顧家好男人形象。而他和郭碧婷的合照中，深情眼神，羨煞很多網友。

不過，有網友質疑，今年39歲的向佐這段日子以來，似乎在努力往「顧家好男人」方向靠近，難不成是「浪子回頭」了嗎？還有網友直指向佐在作秀，「笑容太假了吧」，打臉他的新好男人形象。

郭碧婷的素顏照也引起網友關注，紛紛留言誇讚，「碧婷素顏好好看」、「越來越有夫妻相」、「珍惜碧婷吧！這麼好的老婆」、「碧婷素顏好好看」、「怎麼每張都有你，還想放大看郭碧婷呢」。

還有人逗趣留言，「碧婷：最近真的好煩，他天天回家，還跟著去迪士尼」意外釣出向佐回應：「我得撐傘、拿包、抱小孩、當跑腿，責任很多」。