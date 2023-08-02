我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

王菲大女兒竇靖童與同性導演結婚？ 兩人被爆曾共度情人節…

娛樂新聞組／即時報導
李孟橋(左)日前曾PO出與竇靖童的合照。(取材自微博)
李孟橋(左)日前曾PO出與竇靖童的合照。(取材自微博)

華語天壇歌后王菲與第一任老公竇唯所生的大女兒竇靖童，近日被爆已經與同性女導演李孟橋秘密結婚了。消息傳出，兩人名字火速登上熱搜，引發網友熱議。但李孟橋回應是謠言，竇靖童則暫未有回應。

竇靖童現年26歲，一向走中性風的她，曾被媒體報導「承認出櫃」，但隨後卻被經紀人否認。她於2021年進軍大銀幕，演出電影「只是一次偶然的旅行」，目前兩人又合作了新劇「她的生存之道」，沒想到，日前竟被傳出她已與該片女導演在國外完婚。

據悉，李孟橋比竇靖童大12歲，她曾在北京電影學院修讀電影導演。在李孟橋的微博可見，她曾在今年2月14日情人節那天發了竇靖童的貓，疑似兩人共度佳節，還有不少網民留言祝福兩人。

有眼尖網友指出，竇靖童先前上傳的慶生照中，可以看到她的無名指上有戒指，網友懷疑是婚戒。

竇靖童闖蕩樂壇多年，憑藉獨特聲線圈粉不少，遺傳媽媽好嗓音的她，還曾在歌唱節目「聲生不息·寶島季」中，首次與實力派歌手莫文蔚同台合唱，獲外界一致好評，讚她完美繼承了媽媽的音樂天賦。前些日子，竇靖童更進軍影視圈。

據了解，兩人疑似秘密的消息傳開後，不少多網友都獻上祝福的態度，紛紛留言「請狠狠幸福」、「她們好配」、「她們好有夫妻相」。不過，據新浪娛樂報導，李孟橋對此回應表示是「謠言」。真相如何，尚待觀察。

北京 王菲 微博

上一則

NONO被控性侵應訊 被轟「人渣！」

下一則

BLACKPINK首位認愛成員 Jisoo與「梨泰院」反派男星戀愛中

延伸閱讀

杜魯多與妻分居 兩人從青梅竹馬到分道揚鑣 

杜魯多與妻分居 兩人從青梅竹馬到分道揚鑣 
56歲愛爾蘭搖滾天后離世 王菲曾翻唱經典金曲

56歲愛爾蘭搖滾天后離世 王菲曾翻唱經典金曲
王菲翻唱過她的歌…56歲搖滾天后驚傳離世 1年多前才痛失愛子

王菲翻唱過她的歌…56歲搖滾天后驚傳離世 1年多前才痛失愛子
才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成