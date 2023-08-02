王菲大女兒竇靖童與同性導演結婚？ 兩人被爆曾共度情人節…

李孟橋(左)日前曾PO出與竇靖童的合照。(取材自微博)

華語天壇歌后王菲 與第一任老公竇唯所生的大女兒竇靖童，近日被爆已經與同性女導演李孟橋秘密結婚了。消息傳出，兩人名字火速登上熱搜，引發網友熱議。但李孟橋回應是謠言，竇靖童則暫未有回應。

竇靖童現年26歲，一向走中性風的她，曾被媒體報導「承認出櫃」，但隨後卻被經紀人否認。她於2021年進軍大銀幕，演出電影「只是一次偶然的旅行」，目前兩人又合作了新劇「她的生存之道」，沒想到，日前竟被傳出她已與該片女導演在國外完婚。

據悉，李孟橋比竇靖童大12歲，她曾在北京 電影學院修讀電影導演。在李孟橋的微博 可見，她曾在今年2月14日情人節那天發了竇靖童的貓，疑似兩人共度佳節，還有不少網民留言祝福兩人。

有眼尖網友指出，竇靖童先前上傳的慶生照中，可以看到她的無名指上有戒指，網友懷疑是婚戒。

竇靖童闖蕩樂壇多年，憑藉獨特聲線圈粉不少，遺傳媽媽好嗓音的她，還曾在歌唱節目「聲生不息·寶島季」中，首次與實力派歌手莫文蔚同台合唱，獲外界一致好評，讚她完美繼承了媽媽的音樂天賦。前些日子，竇靖童更進軍影視圈。

據了解，兩人疑似秘密的消息傳開後，不少多網友都獻上祝福的態度，紛紛留言「請狠狠幸福」、「她們好配」、「她們好有夫妻相」。不過，據新浪娛樂報導，李孟橋對此回應表示是「謠言」。真相如何，尚待觀察。