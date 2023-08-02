夏克立曝婚變官司判決 黃嘉千沉默2天首發聲明

藝人黃嘉千與夏克立16年婚姻走到盡頭。(取材自臉書)

夏克立與黃嘉千 這段夫妻對簿公堂，日前夏克立聲明加拿大 最新判決出爐，他被控的家暴 罪名不成立；黃嘉千剛才透過律師賴芳玉發出聲明駁斥，指出因近期諸多不實報導業已嚴重傷害黃嘉千女士之名譽，故為維護黄女士之權益，謹代黃女士聲明。

一、夏先生因對黄女士施以家庭暴力，涉犯加拿大刑法「攻擊罪」及「使人窒息之攻擊罪」，被檢方(溫哥華皇室檢察署)提起公訴。並核發禁止接觸、遠離及禁止持有使人致傷或死亡之物品或武器之釋放令(Release Order)」。檢方認為夏先生涉有家暴，且其事證的「定罪率極大」，然因黄女士即被害人已離開加拿大，返回台灣居住，因此目前程序尚欠缺公共利益方暫停原定今年八月的庭期，此有向法庭調取2023年7月25日的筆錄可證，並非如報導所稱法院判決夏先生未有家庭暴力，夏先生故意扭曲事實，誠屬遺憾。

二、此外，關於加拿大的家事法庭，加拿大卑斯省最高法院裁判亦認定夏先生不斷透過訊息企圖將第三人捲入父母雙方間衝突，此行為已構成持續性之家暴。夏先生提起上訴，但2023年6月19日已經加拿大之上訴法院駁回。

三、關於司法進行中的案件，黄女士為維護第三人權益，未曾主動對外說明或發布，但夏先生仍持續散布曲解或不實之資訊，藉由媒體攻擊黃女士，請終止任何直接或間接之精神暴力，懇請回歸司法，勿濫用媒體公審，再觸法網。特此嚴正聲明。