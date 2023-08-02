我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／火箭軍出事、神秘病毒實驗室、川普杭特官司

批惠譽降評怪異 克魯曼：財政擴張避免再陷失落10年

夏克立曝婚變官司判決 黃嘉千沉默2天首發聲明

記者楊起鳳／即時報導
藝人黃嘉千與夏克立16年婚姻走到盡頭。(取材自臉書)
藝人黃嘉千與夏克立16年婚姻走到盡頭。(取材自臉書)

夏克立與黃嘉千這段夫妻對簿公堂，日前夏克立聲明加拿大最新判決出爐，他被控的家暴罪名不成立；黃嘉千剛才透過律師賴芳玉發出聲明駁斥，指出因近期諸多不實報導業已嚴重傷害黃嘉千女士之名譽，故為維護黄女士之權益，謹代黃女士聲明。

一、夏先生因對黄女士施以家庭暴力，涉犯加拿大刑法「攻擊罪」及「使人窒息之攻擊罪」，被檢方(溫哥華皇室檢察署)提起公訴。並核發禁止接觸、遠離及禁止持有使人致傷或死亡之物品或武器之釋放令(Release Order)」。檢方認為夏先生涉有家暴，且其事證的「定罪率極大」，然因黄女士即被害人已離開加拿大，返回台灣居住，因此目前程序尚欠缺公共利益方暫停原定今年八月的庭期，此有向法庭調取2023年7月25日的筆錄可證，並非如報導所稱法院判決夏先生未有家庭暴力，夏先生故意扭曲事實，誠屬遺憾。

二、此外，關於加拿大的家事法庭，加拿大卑斯省最高法院裁判亦認定夏先生不斷透過訊息企圖將第三人捲入父母雙方間衝突，此行為已構成持續性之家暴。夏先生提起上訴，但2023年6月19日已經加拿大之上訴法院駁回。

三、關於司法進行中的案件，黄女士為維護第三人權益，未曾主動對外說明或發布，但夏先生仍持續散布曲解或不實之資訊，藉由媒體攻擊黃女士，請終止任何直接或間接之精神暴力，懇請回歸司法，勿濫用媒體公審，再觸法網。特此嚴正聲明。

加拿大 家暴 黃嘉千

上一則

蓋兒加朵突證實「神力女超人3」續留DC新宇宙

延伸閱讀

惹家暴官司被抓去關 夏克立一度落魄睡橋下

惹家暴官司被抓去關 夏克立一度落魄睡橋下
班森賀華裔女童遭家暴險窒息 53歲男被捕

班森賀華裔女童遭家暴險窒息 53歲男被捕
傳家暴 林志玲高EQ回只抱抱

傳家暴 林志玲高EQ回只抱抱
才家暴孕妻 王東夫婦上演大和解

才家暴孕妻 王東夫婦上演大和解

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24

超人氣

更多 >
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑
江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」

江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的