台藝人NONO涉性騷交保 小紅老師「無法接受」

藝人NONO（陳宣裕）（中白衣者）被控性騷擾、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪，台北地檢署2日指揮警方搜索、約談NONO到案說明，訊後諭令NONO以新台幣50萬元（約1.6萬美元）交保，面對媒體不發一語。中央社

台灣女網紅「小紅老師」提告NONO（陳宣裕）涉犯妨害性自主罪，北檢今天指揮警方搜索、約談NONO到案說明，檢察官 訊後諭令NONO50萬元台幣（約1.6萬美元）交保。小紅老師在社群平台上貼文指「無法接受」。

台北地檢署指出，目前陸續有近10名被害人提出告訴，婦幼專組檢察官鄭雅方今天指揮台北市婦幼警察隊搜索NONO的台北市內湖區住處、公司等3處，扣得包含手機、筆電在內的部分證物。NONO在律師陪同下接受偵訊。

NONO今天下午1時許移送地檢署複訊，現場有氣憤民眾辱罵NONO，引發民眾關注。檢察官複訊1個多小時，諭令NONO新台幣50萬元交保，約近下午4時許離開地檢署，面對媒體接連提問均不發一語。

而小紅老師得知NONO交保後，於個人社群平台IG（Instagram）限時動態張貼相關新聞連結，並貼文表示「無法接受」。

全案起於，繼1名女網紅在臉書 （Facebook）公開遭NONO在車上伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」今年6月表示曾遭NONO騷擾，對她做出包含強吻、摸大腿、揉胸、手滑進底褲等侵犯舉動。

對此，NONO都澄清否認，一概回應「沒有印象」。不過，隨後「小紅老師」指稱已收到近20名有相似經驗的受害者私訊，NONO在臉書宣布即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。

「小紅老師」日前到台北地檢署按鈴控告NONO涉嫌性騷擾、性侵 、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪。媒體報導，NONO經紀人回應表示「那就交由司法調查」。北檢簽分他字案調查，並指揮警方蒐證。