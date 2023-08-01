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奧斯卡得主突為女性好友離家？老婆直言生活困難

記者陳建嘉／即時報導
「一個人的朝聖」找來吉姆布洛班特（左）、潘妮洛普威爾頓（右）睽違22年再度合作。圖／采昌國際多媒體提供
「一個人的朝聖」找來吉姆布洛班特（左）、潘妮洛普威爾頓（右）睽違22年再度合作。圖／采昌國際多媒體提供

英國暢銷小說改編電影「一個人的朝聖」，找來奧斯卡得主吉姆布洛班特領銜主演，更找來英國資深女星潘妮洛普威爾頓細膩詮釋男主角的妻子「莫琳」，這也是兩人繼《長路將盡》（Iris）之後，睽違22年再度共同演出。

久違合作的兩人，將在片中詮釋一對關係疏離的老夫老妻，還得各自面對不同的人生困境。對此，原著作者蕾秋喬伊斯還特別曝光男女主角的相遇故事。值得一提的事，本片日前也在台北舉辦試映會，獲得一面倒的感動熱淚好評，值得高度推薦給不同人生階段的觀眾們細細品味！

潘妮洛普威爾頓飾演的莫琳，將面臨關係已經相敬如「冰」的丈夫，某天為了某位多年未見的女性好友，突然不說一聲就直接離家；在擔心先生的同時，她還得獨自一人、日復一日地面對並克服心魔。當談及情感如此複雜的這個角色，她也直呼演繹起來相當困難：「因為哈洛和莫琳花了很多時間自己度過，可說是一個人在獨自演戲，一天中很少會有人來拜訪。故事裡的我，幾個星期沒有見到任何人，在可怕的白色窗簾後，將自己隔絕起來，所以莫琳的複雜之處，在於面對自己與這趟旅程，還有當哈洛離開身邊時，她該要怎麼樣去面對。這些想法與感受，都很難去呈現。」

也因為潘妮洛普威爾頓在「一個人的朝聖」有許多的內心戲與角色過往背景，讓原著作者暨本片編劇蕾秋喬伊斯，特別在拍攝前向她解說男女主角的相遇故事，以幫助她能更了解角色性格。潘妮洛普透露：「蕾秋跟我聊了一段關於莫琳和哈洛是如何認識的小故事，透露他們是如何在舞會中相遇，這很能揭開角色的個性。哈洛年輕時亂七八糟、不修邊幅，而莫琳的嚴厲父母導致她很拘謹，這就是為什麼她會被哈洛吸引，因為他完全是另一個世界的人，與她所習慣的是相反的。」

奧斯卡

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