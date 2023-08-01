法國航太公司首部合作電影 搏命挑戰太空漫遊
冒險勵志電影「勇闖太空」為曾參演「即刻救援」的法國男星尼古拉斯．吉羅自編自導自演之作，打破觀眾對於太空電影總由美國出品的印象，電影於法國上映後，分別榮獲開羅國際影展最佳影片及格拉斯哥影展觀眾票選獎的提名。導演吉羅表示：「這並不是一部太空電影，而是『前往太空』的電影，也是關於一群人因為同個目標而相聚，一起成長、逐夢的故事。」
「勇闖太空」籌備期間正好碰上疫情嚴峻之際，導致進展窒礙難行。導演吉羅投入一切以至於陷入經濟困境，但仍堅持完成電影的信念，就和片中主角堅持飛向太空的執著一模一樣，令團隊動容。值得一提的是，在沒有任何太空技術和知識的情況下，製片克里斯多夫．侯西諾（Christophe Rossignon）扮演十足關鍵的角色，在他的牽線下，找來真正的太空人讓弗朗索瓦．克萊沃伊（Jean-François Clervoy）擔任本片技術顧問。這位曾三度完成太空任務的退役太空人，起初還感到不可置信，但看完劇本後他說：「這很瘋狂，但太棒了！」最後當他看完成品後更感動表示：「我彷彿重溫了自己在太空任務時的感覺。」
不僅如此，「勇闖太空」還獲得法國航太公司阿麗亞娜集團（ArianeGroup）大力幫助，這也是此集團首次提供電影拍攝場地及技術指導。他們不僅讓團隊進入集團實景拍攝，也提供了各種材料、設備，並派出航太工程師提供更專業的協助。這一切都讓導演吉羅感動表示，「我渴望製作一部可信且現實的電影，非常幸運阿麗亞娜集團向我們敞開了大門，這讓一切都更加合理。」
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