新垣結衣結婚3年合體老公做這事 曝與星野源親密互動

「國民老婆」新垣結衣在新片「GHOST BOOK 妖怪圖鑑」飾演老師。圖／車庫提供

「國民老婆」新垣結衣 在新片「GHOST BOOK 妖怪圖鑑」飾演老師。而老公星野源 則負責製作主題曲「異世界混合盛大舞會 (feat. 妖怪)」，製作方希望星野源能做出「將孩子們前去冒險的妖怪世界觀以現代曲風表現，打造讓廣大年代的族群都能覺得愉快的主題曲」，創作出跨越兩個世界線，可唱可跳的歡樂樂曲。

星野源與新垣結衣因熱播日劇 「月薪嬌妻」假戲真做，於2021年宣布結婚，日前星野源在自己主持的廣播節目上分享自己沉迷於知名電玩遊戲「薩爾達傳說 王國之淚」，不過玩遊戲卻讓他很疲累：「大概比作曲之類的還要累上3倍左右，似乎是因為我玩『薩爾達』的時候完全沒在呼吸。」他也詢問了新垣結衣的意見，對此新垣結衣表示：「確實你在看電影的時候，也完全沒在呼吸呢。」揭露了星野源自己也沒發現的習慣，讓他忍不住笑說：「又要開始禁止玩『薩爾達』了。」

此外，在片中為妖怪配音的釘宮理惠、下野紘以及杉田智和也在樂曲中獻聲合音。星野源也分享創作這首歌曲的心境：「我想製作一首人類與非人類能夠一起跳舞的樂曲。雖然是一首添加了玩樂和祈禱、跳了就會被詛咒的樂曲，但希望這首歌曲能成為在電影中和主角們一起到異世界冒險的觀眾們的護身符。」

這次新垣結衣在片中飾演學校老師，城檜吏認為在拍攝現場的新垣結衣就像真正的老師一樣：「看連續劇或電影時，對新垣小姐的印象是『開朗又有趣的人』，實際見到面後跟印象中一樣，再加上也有像老師的地方，是一位很溫柔的人。」新垣結衣也透露在拍攝的空檔，準備要考試的孩子們拜託她教導課業，笑說：「但是我完全教不來。馬上拒絕他們也不太好，所以我就上網查，但好像也沒有幫上忙。」城檜吏則表示很感謝新垣結衣：「新垣小姐就像真正的老師一樣，會整合大家，是個開朗又溫柔的人，我的搞笑哏也只有新垣小姐會捧場。」

看過完成的作品後，新垣結衣坦言：「我很喜歡裡面奇幻的世界觀，其中也含有可以為真實生活帶來勇氣的訊息。觀賞完後，我不由自主地對山崎導演說『喜歡』。」對此，山崎導演也害羞地笑說：「新垣小姐對我說喜歡，然後我思考了5秒，啊，是在說電影的事吧。」