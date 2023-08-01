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甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

記者黃保慧／即時報導
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

好萊塢男神基努李維（Keanu Reeves）主演的動作電影續集「捍衛任務4」找來香港功夫明星「葉問」甄子丹加盟演出，在片中飾演盲人刺客「肯恩」，與「殺神」基努李維正面交鋒，東西武術大戰是電影一大看點。導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）接受外媒訪問時，分享兩人首次排練動作戲的趣事，曝光因為甄子丹的武打底子太強大，讓基努李維當場要求改戲。

史塔赫斯基表示，基努李維和甄子丹在大阪大陸飯店的第一場打戲，原本設定的動作戲和最終呈現的完全不一樣，因為兩人在開工第一天練習了第一場動作戲後，基努李維立刻向他反應：「我們得改一下這場戲，因為約翰維克不可能對付得了這個人！我們必須讓大家看到，這個人能讓約翰維克緊張，因為甄子丹實在是太快了，我不想讓甄子丹是輸家，要想盡辦法將他的角色武打能力提升到最高。」以特技演員出身的史塔赫斯基也認證甄子丹的厲害實力，「我職涯中最棒的經歷之一就是和甄子丹一起編排動作戲，我切換回特技演員的身份，認真和他合作，那真的太驚人了，他真的太快了，不可思議的快！」

片中，基努李維有場在凱旋門飆車槍戰的精彩戲份，導演史塔赫斯基透露，該場戲有個精心小設計，就是讓基努李維開的車，在飆車開始前兩扇車門就被撞飛，他解釋：「基努李維花了將近半年學習，邊甩尾飄移邊開槍的高難度特技，我們希望展示他所有練習的成果。在『捍衛任務2』時，我們曾技巧性拆掉汽車一邊的車門，在『捍衛任務4』我們乾脆兩邊都拆掉，這樣無論鏡頭在哪邊，都可以清楚看到約翰維克精彩的動作戲。」

基努李維 甄子丹 香港

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