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「Barbie芭比」全球票房將破10億 美泰兒想拍續集

記者陳建嘉／即時報導
瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演奇幻浪漫喜劇「Barbie芭比」，全球累積票房已高達7.74億美元。(路透)
瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演奇幻浪漫喜劇「Barbie芭比」，全球累積票房已高達7.74億美元。(路透)

瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演奇幻浪漫喜劇「Barbie芭比」全球狂賣，全球累積票房已高達7.74億美元，擠進今年目前全球票房第3名，僅次於「超級瑪利歐兄弟電影版」、「星際異攻隊3」，預計本周將加入10億美元俱樂部，近期美泰兒總裁伊農克瑞茲（Ynon Kreiz）受訪，提到想要打造一整個玩偶品牌的宇宙，更不諱言想拍續集。

伊農接受「綜藝報」訪問，提到「芭比娃娃作為一個品牌，有非常多帶，也是非常廣泛的品牌」，並提到還有很多「芭比」的元素等待一一去挖掘，「一開始我們並沒有想說，好吧，讓我們考慮第二部或是第三部電影，讓我們先把第一部拍好」，並坦言如果第一部電影成功躍上大銀幕，那麼機會很快就會再度出現，暗示自己想拍續集。

不過導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig之）目前的興趣確實不高，她接受「紐約時報」訪問時，被問是否能執導續集，她則沒有太多想法，「此時此刻就是我擁有的一切，其實每次拍完電影，我都會有這種感覺，像是永遠不會拍另一部，因為我想做的一切都做到了」，葛莉塔並說她不想粉碎任何人的希望，但在這當下，她拍攝續集的機會完全是零。

在全球票房亮眼，北美也創下佳績，北美上周末預計再收9300萬美元，上映10天累積票房已高達累3.51億美元，已是年度第4名。

電影「Barbie芭比」持續在全球飆創新紀錄。(圖：華納兄弟提供)
電影「Barbie芭比」持續在全球飆創新紀錄。(圖：華納兄弟提供)

芭比 紐約時報

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