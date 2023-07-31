眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

華語界天后李玟 （CoCo）7月5日離世，日前舉行告別式，開場播放劉德華、莫文蔚、成龍、李安、黃曉明、杜德偉、李克勤、張惠妹、梁靜茹、蔡依林、王力宏、吳青峰、陶喆、王心凌等眾星為她錄製的哀悼影片。大陸知名歌手韓紅則由旁人攙扶，面容憔悴進場，被問到是否有想對CoCo說的話，她哽咽一言不發。

台灣天后張惠妹除了送花籃致哀外，也特地露面錄製VCR，感性告白戰友李玟「請繼續當一個永遠熱愛唱歌的天使 吧」。她在送上的白玫瑰花籃牌上寫下「妳是永恆」，短短4個字，道盡了對李玟無盡的思念。

導演李安說，「她可愛的形象還在我的心裡面，這麼一位陽光，人緣那麼好，向上的，走的這麼早，真的很可惜，非常的懷念，CoCo，你好好休息。」強調CoCo可愛的形象深深印在他心中。

鄧紫棋 在影片中哭紅眼，稱「李玟非常sweet、nice的前輩，好幸運能夠認識她，可以在她生命中某幾年的交集，可以和她一起在舞台表演，在舞台下表演，希望她可以在天堂永遠沒有痛苦，是真的愛和平安，很想念她，好愛她，我想妳。」

當天，台灣藝人蕭亞軒現身追思會，全程淚水不止，她稱李玟為「點燃我唱跳的那一位天后巨星」，直言無法接受對方離世的消息。蕭亞軒回憶李玟曾對自己說過的暖心話語，表示未來會為了李玟繼續唱歌跳舞，「你在天上當天使，有一天我們在天上一起當天使見面。」