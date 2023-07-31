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風水輪流轉 去年票房毒藥瑪格蘿比變當紅炸子雞 贏阿湯

記者蘇詠智／即時報導
「Barbie芭比」將成今夏全美最賣座的強片。圖／華納提供
「Barbie芭比」將成今夏全美最賣座的強片。圖／華納提供

觀眾的心，說變就變。去年在北美票房賣破7億美元的「捍衛戰士：獨行俠」湯姆克魯斯，今年新作「不可能的任務：致命清算 第一章」本想乘勝追擊，卻沒想到美國還輸給更晚上片的「Barbie芭比」及「奧本海默」。而去年「巴比倫」、「阿姆斯特丹」都大賠的瑪格蘿比，則因「Barbie芭比」狂賣反而大翻身成了話題紅人。

沒有誰能永遠一帆風順，湯姆克魯斯連續兩個暑假的美國票房表現，再一次證明這個結論。直到6月中旬，都還沒太多人猜到「Barbie芭比」及「奧本海默」會結合成今夏最強的賣座風暴，把一直被看好的「不可能的任務：致命清算 第一章」打得灰頭土臉，特別該片不僅影評成績不弱，又有強勁觀眾口碑，哪知道從上片首周的成績就不如預期，近日娛樂媒體討論的話題已經變成片子會不會虧本，各方始料未及。去年阿湯被好萊塢奉為救「市」主，才一年已經打回原形。

倒是瑪格蘿比守得雲開見月明，去年她的兩部大卡司大製作，「阿姆斯特丹」成本8000萬美元、北美票房才在1500萬美元左右，之後推出的「巴比倫」，成本破億美元，北美票房沒有超過1600萬美元，都讓片商賠得鼻青臉腫，被貼上「票房毒藥」標籤。然而「Barbie芭比」在美國賣座一發不可收拾，上映10天已破3億5000萬美元，即將成為今夏冠軍強片，全球總票房可望突破10億美元，瑪格蘿比一掃陰霾，還被拱進軍明年奧斯卡影后。

美國娛樂界分析家，認為「Barbie芭比」原本就是知名大IP卻是首度推出真人版電影，吸引力確實不容小覷，而「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭有一批忠實信徒，他的名字與A咖紅星的號召力無異，兩部片結合成的票房狂潮，可遇而不可求，難以再複製。湯姆克魯斯「不可能的任務」系列已出到第7集，換湯不換藥，喜新厭舊的年輕觀眾自然找不太到進場觀賞的動力。

值得湯姆克魯斯安慰的是，台灣、南韓「不可能的任務：致命清算 第一章」票房仍領先「Barbie芭比」，台灣甚至連續4個周末都是全台賣座第一，累積已破3.65億台幣，日本的湯姆克魯斯迷也算捧場，但「Barbie芭比」將在8月初在當地上映，屆時又會有一番龍爭虎鬥。目前「不可能的任務：致命清算 第一章」全球票房為4億4800萬美元，「Barbie芭比」卻已達7億7400萬美元，差距相當明顯。

瑪格蘿比在美國從去年的票房毒藥，變成今年的賣座女王。（路透資料照片）
瑪格蘿比在美國從去年的票房毒藥，變成今年的賣座女王。（路透資料照片）
湯姆克魯斯今夏意外吞了美國票房失利的苦果。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯今夏意外吞了美國票房失利的苦果。（歐新社資料照片）
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國賣座欠佳，但在台仍然熱賣。圖／UIP提供
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國賣座欠佳，但在台仍然熱賣。圖／UIP提供

芭比 湯姆克魯斯 奧本海默

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