「芭本海默」第2周全美票房亮眼 將帶動戲院觀影復甦

28日，美國洛杉磯的洛茲菲理茲戲院（Los Feliz Theatre）貼出電影「芭比」和「奧本海默」的宣傳橫幅。(美聯社)

CNN報導，「芭比 Barbie」和「奧本海默 」美國的上映第2個周末持續創下票房佳績，對此影視專家認為，這凸顯疫情 後影迷重拾進戲院觀影的欲望，而「芭本海默」的獨特體驗只有在戲院才能感受。

CNN指出，「芭比」第2個周末全美票房達9300萬美元，國際票房創1.22億美元，稱霸全球。「奧本海默」第二周末全美票房也估計達4600萬美元，表現不俗。

報導認為，這些數字不但反映觀眾對於兩部大片的興奮和鍾愛，也展現影迷渴望享受戲院內的觀影經驗。

全美戲院公會總裁兼執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）表示，「芭比海默」的體驗永遠無法在家裡的電視螢幕上複製，「你必須走進戲院去體驗」。

歐萊瑞指出，美國向來有深厚的戲院觀影傳統。走過新冠疫情對戲院業的打擊後，歐萊瑞認為現在觀眾期待的是坐在戲院內，享受世界級的放映設備和音響系統，並和其他觀眾一起歷經「沉浸式」體驗。

歐萊瑞預期，「芭比」和「奧本海默」將使影迷重新憶起戲院經驗的美好，帶動越來越多觀眾赴戲院觀影，「這是一波重新覺醒」。

但部分分析師指出，當前美國編劇工會、美國演員工會持續的罷工行動，將成為壟罩近期票房佳績的烏雲。

媒體分析公司Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）表示，由於需要有電影產出和演員的宣傳，才有創造收益的可能，因此產業會有解決當前勞資爭議的壓力，而現在影壇雖有熱門大片，但料片源將在枯竭中。