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「學學鹿晗」 張藝興被黃磊催促談戀愛… 網：有狀況？

娛樂新聞組／即時報導
張藝興回歸「嚮往的生活」。(取材自微博)
張藝興回歸「嚮往的生活」。(取材自微博)

老牌綜藝節目「嚮往的生活」將謝幕，日前播出最新一期節目，黃磊、何炅等到張藝興、張子楓、彭昱暢的回歸， 五個人坐在院子中為這檔節目收尾。黃磊對張藝興大談婚姻觀和愛情體會，要他敞開心扉去接納感情。這番勸戒也引起網友猜測，張藝興是否已經有了戀情。

節目中，黃磊鼓勵32歲的張藝興應該是談戀愛的年紀，「你到這個歲數談戀愛是正常的，粉絲不會因為你談戀愛就怎麼樣了，你也不可能永遠不談。我不支持那種偷偷談的，對對方好像不很公平。」

黃磊還拿鹿晗舉例，說像他和關曉彤演示了只要坦誠相愛，並不會和事業產生衝突，也提到前一陣子升格當爸爸的胡歌，說他是很開明的做法，對妻子和孩子都很好。

據悉，從「極限挑戰」到「嚮往的生活」，黃磊早已被張藝興尊稱為師父。而黃磊勸說張藝興應該擁抱生活，也不是第一次了。

2021年，張藝興就曾坦言自己並不懂得什麼叫愛，也無法平衡好感情和工作，因此乾脆處在了真空狀態。

他的生活讓黃磊並不認可，甚至十分擔心地勸說他應該平視情感和工作之間的關係。

黃渤也曾對張藝興說過，在工作上傾注的心思太多，從而卻淡化了生活，這並不是一件好事情。

如今，黃磊對張藝興的一番勸戒，也被網友解讀成「張藝興有狀況了」。

黃磊鼓勵張藝興勇敢談戀愛。(取材自微博)
黃磊鼓勵張藝興勇敢談戀愛。(取材自微博)

鹿晗 胡歌

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