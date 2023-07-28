雙罷工逼得艾美獎頒獎延期 湯姆克魯斯卻成漏網之魚？

湯姆克魯斯被傳這幾天到了土耳其，可能會在當地拍戲。（歐新社資料照片）

美國演員與編劇工會超過60年來第一次聯合大罷工 ，讓下半年的娛樂事業計畫大亂，尤其演員們被要求連出席影片放映造勢之類的活動都不准，即將在8月底舉行的威尼斯影展已經請不到艾瑪史東等好萊塢紅星，預定9月18日舉行重要大獎頒獎典禮的美國電視艾美獎 ，也只有宣告延期，所有的客戶都被告知延後頒獎已成定局，但延到何時則尚未有定案。

這是艾美獎自從2001年「911事件」以來第一次的延期頒獎，對於新的日期何者為宜，負責轉播的FOX電視網期望延到明年元月，艾美獎主辦單位希望今年的11月，兩邊雖然還沒達成共識，從罷工看起來不像在短期內能解決，延到明年元月再頒獎或許是個較合理的結果。