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雙罷工逼得艾美獎頒獎延期 湯姆克魯斯卻成漏網之魚？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯被傳這幾天到了土耳其，可能會在當地拍戲。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯被傳這幾天到了土耳其，可能會在當地拍戲。（歐新社資料照片）

美國演員與編劇工會超過60年來第一次聯合大罷工，讓下半年的娛樂事業計畫大亂，尤其演員們被要求連出席影片放映造勢之類的活動都不准，即將在8月底舉行的威尼斯影展已經請不到艾瑪史東等好萊塢紅星，預定9月18日舉行重要大獎頒獎典禮的美國電視艾美獎，也只有宣告延期，所有的客戶都被告知延後頒獎已成定局，但延到何時則尚未有定案。

這是艾美獎自從2001年「911事件」以來第一次的延期頒獎，對於新的日期何者為宜，負責轉播的FOX電視網期望延到明年元月，艾美獎主辦單位希望今年的11月，兩邊雖然還沒達成共識，從罷工看起來不像在短期內能解決，延到明年元月再頒獎或許是個較合理的結果。

好萊塢影視節目運作都被罷工弄得烏煙瘴氣，土耳其近日卻傳出湯姆克魯斯和「不可能的任務：致命清算 第二章」編導克里斯多夫麥奎里與人員都到了伊斯坦堡，報章稱「要到當地拍戲」，可是以他的身分，似乎不太能在此時繼續拍戲，早先克里斯多夫透露原先預定明年暑期上映的這部片，只拍完40%，再被罷工拖累，明年很難如期上映。湯姆克魯斯要面對「不可能的任務：致命清算 第一章」美國票房不如預期、各方懷疑觀眾對該系列已經失去興趣，又要傷腦筋下一集的拍攝進度，一個頭好幾個大。

美國電視年度盛事艾美獎頒獎典禮，今年確定要延後舉行。（路透資料照片）
美國電視年度盛事艾美獎頒獎典禮，今年確定要延後舉行。（路透資料照片）

罷工 艾美獎 湯姆克魯斯

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