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票房好但銷售降 芭比製造商美泰兒盼拍更多電影

中央社倫敦26日綜合外電報導
芭比娃娃的銷量並無因為電影大賣而增加。(歐新社)
芭比娃娃的銷量並無因為電影大賣而增加。(歐新社)

電影「芭比」（Barbie）最近在票房上大獲成功，擁有「芭比」智慧財產權的美泰兒（Mattel）正加強擴充「玩具以外」的發展計劃。

英國廣播公司（BBC）今天的報導指出，美泰兒這家總部位於加州的公司表示，截至6月底的這一季，銷售額下降了12%。

美泰兒執行長克瑞茲（Ynon Kreiz）在公布營收時表示，芭比「顯示美泰兒電影的潛力」。

克瑞茲說：「這對美泰兒是一個里程碑，也是我們智慧財產權在文化共鳴上的展示。」

美泰兒尚未表示是否會直接從電影「芭比」賺錢，該公司還發行了1張原聲專輯，並為電影與超過165個消費產品建立合作夥伴關係。

美泰兒第二季淨利為2700萬美元，儘管與去年同期相比下降近60%，仍超出華爾街預期。

上個月，美泰兒的股價上漲近16%，營收公布後，在紐約股市盤後交易下跌了1.8%。

美泰兒旗下其他品牌，包括「小博士邦尼」（Barney）、「風火輪」（Hot Wheels）和「口袋波莉」（Polly Pocket），也將在好萊塢電影登場。

電影「芭比」由瑪格羅比（Margot Robbie）和雷恩葛斯林（Ryan Gosling）分飾芭比與她的朋友肯尼（Ken），她們以小朋友的角色在劇中探索認同。

克瑞茲稍早告訴英國廣播公司（BBC），他的目的是打造一個「美泰兒宇宙」，以媲美漫威的成功。

迪士尼的「漫威宇宙」是數十部賣座大片的背景，其中包括鋼鐵人（Iron Man）、雷神索爾（Thor）和美國隊長（Captain America）等人物。

美泰兒除了銷售最佳的「芭比」外，還有家喻戶曉的一批品牌，包括建築師巴布（Bob the Builder）、湯瑪士小火車（Thomas the Tank Engine）和紙牌遊戲「一」（Uno）。

芭比 漫威 加州

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